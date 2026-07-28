Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. La Rai, infatti, ha individuato nella giornalista, storica inviata della trasmissione, l’erede di Federica Sciarelli.

Raffaella Griggi Chi l’ha visto?, da nove anni nella squadra del talk

Dopo l’addio di Sciarelli dal format, dunque, la Rai ha puntato su una soluzione che mira a dare continuità con il passato. Raffaella Griggi, infatti, è da anni all’interno della redazione di Chi l’ha visto? e a lungo ha collaborato al fianco di Sciarelli.

Griggi è nata a Genova nel 1973 e ha un passato nel mondo dello sport, soprattutto nella pallavolo. Nel 2000 ha ottenuto il titolo di giornalista professionista e dall’anno successivo ha iniziato una serie di collaborazioni con importanti testate prima locali poi nazionali.

Nel 2017 è avvenuto il debutto a Chi l’ha visto?, dove ha lavorato come inviata fino allo scorso luglio. L’esordio da conduttrice, invece, è previsto il 23 settembre prossimo, in prima serata su Rai 3.

Le parole del Direttore Paolo Corsini

La nomina di Raffaella Griggi a nuova conduttrice di Chi l’ha visto? è commentata dal Direttore Approfondimento Paolo Corsini. Quest’ultimo ha affermato: “La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?. La sua esperienza maturata all’interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni“.

Corsini, nella nota, aggiunge: “L’obiettivo è coniugare continuità e innovazione, rafforzando ulteriormente l’identità di un programma che ha saputo trasformare il giornalismo di servizio in un patrimonio del Paese. In questa prospettiva, sarà valorizzato ancora di più il lavoro corale della redazione e degli inviati, che rappresentano da sempre una delle principali ricchezze di Chi l’ha visto? E questo in maniera ancor più concreta con il loro coinvolgimento in studio nella conduzione di spazi tematici legati al loro lavoro sul campo. La conduzione sarà il punto di sintesi di una squadra autorevole, riconoscibile e sempre più protagonista del racconto giornalistico sul territorio“.

Raffaella Griggi Chi l’ha visto?, la giornalista si è occupata dall’omicidio di Giulia Cecchettin

Negli anni a Chi l’ha visto? la nuova conduttrice Raffaella Griggi si è occupata di numerosi casi. Fra questi c’è l’omicidio di Giulia Cecchettin, giovane studentessa assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato dopo diversi giorni di fuga in Germania. Griggi, inoltre, ha seguito le indagini sulla morte di Melania Rea.