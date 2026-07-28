Noemi Bocchi sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. La fidanzata di Francesco Totti, dunque, farà parte del cast del talent show di Rai 1.

Noemi Bocchi Ballando con le stelle, chi è la nuova concorrente

Nata nel 1998, Noemi Bocchi è una flower designer ed è laureata in economia aziendale e bancaria. Ma la vera notorietà della giovane è dovuta soprattutto al gossip: oramai da quattro anni, infatti, è la fidanzata di Francesco Totti, ex capitano della Roma nonché fra i campioni del mondo con la Nazionale italiana nel 2006.

L’approdo di Bocchi a Ballando con le stelle è senza dubbio un colpo mediaticamente molto importante per il talent guidato da Milly Carlucci. La nuova concorrente dello show è spesso finita al centro dei riflettori per la sua vita privata, ma ha mantenuto una linea comunicativa estremamente prudente, scegliendo il massimo riserbo.

Per lei, quella sulla rete ammiraglia della TV di Stato sarà la prima esperienza sul piccolo schermo.

Noemi Bocchi Ballando con le stelle, anche Aurora Ramazzotti quasi certa di partecipare

Noemi Bocchi non è l’unica ad essere pressoché certa di cimentarsi, nella prossima stagione tv, sulla pista di Ballando con le stelle. È a un passo dall’ufficialità Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Seguitissima sui social, nelle scorse settimane ha convolato a nozze con Goffredo Cerza.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web potrebbe essere coinvolto nel programma un volto noto del mondo dello sport. Si tratta di Alessandro Matri, ex calciatore che ha militato in club blasonati come il Milan e la Juventus.

Chi certamente non gareggerà a Ballando con le stelle è Alessandro Cattelan. Il conduttore, finito nel toto-concorrenti della prossima edizione, ha smentito le voci sui suoi social, pubblicando un’eloquente storia Instagram con la scritta “Ballando con le fake news”.

Continua il lavoro per completare la giuria

Se da un lato Milly Carlucci è impegnata nella composizione del cast, dall’altro la conduttrice continua a lavorare sulla giuria. A tal proposito, la priorità è riuscire a individuare il nuovo giudice a cui sarà affidato il compito di sostituire Selvaggia Lucarelli, per anni colonna portante della trasmissione. Fra le varie voci circolate, la più papabile è quella legata a un coinvolgimento di Barbara D’Urso. Per la conduttrice si tratterebbe di un ritorno in televisione dopo l’esperienza da concorrente in gara nella passata edizione.