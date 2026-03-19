Colpo di scena per quel che concerne la scuola più seguita d’Italia. A differenza di quanto comunicato in precedenza, il quarto giudice del Serale di Amici 25 è Amadeus.

Serale Amici 25 Amadeus quarto giudice, una conferma per il conduttore

Per Amadeus, quello al Serale di Amici 25 è un ritorno. Il conduttore, infatti, ha già partecipato, nel ruolo di giudice, durante l’edizione dello scorso anno.

Attualmente protagonista sul NOVE, dove conduce tutti i giorni, nell’access prime time, il game show The Cage Prendi e Scappa, ha lavorato per decenni in Rai, conducendo diversi programmi di successo, fra cui Stasera tutto è possibile ed Affari Tuoi. Inoltre, dal 2020 al 2024, ha condotto ben cinque edizioni del Festival di Sanremo, ricevendo ascolti molto positivi.

Con l’annuncio ufficiale del quarto giudice, dunque, è confermata l’intera giuria del Serale dello scorso anno. Oltre al conduttore, infatti, tornano anche Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. L’unica novità è rappresentata da Gigi D’Alessio, che Maria De Filippi ha ufficializzato durante un concerto che l’artista ha effettuato al Palazzetto dello Sport di Roma.

Serale Amici 25 Amadeus quarto giudice, l’incognita Alessandro Cattelan

L’arrivo di Amadeus completa il cast del Serale di Amici 25. Fra i protagonisti delle varie puntate ci sarà anche Alessandro Cattelan, il cui ruolo, però, è avvolto nel mistero. Il conduttore, che torna sul piccolo schermo dopo l’avventura come giudice ad Italia’s Got Talent, a differenza di quanto annunciato in un primo momento non farà il giudice.

A specificare meglio tale aspetto è lo stesso Cattelan, che in un filmato pubblicato sui social prima dell’annuncio di Amadeus aveva affermato: “Vi giuro che il quarto giudice non sono io. Nonostante questo, comunque, ci sarò sabato. Ci vediamo al Serale di Amici”. Possibile ipotizzare, a questo punto, un suo coinvolgimento negli spazi extra la gara, magari in sostituzione del guanto di sfida fra professori, da svariati anni rubrica fissa del format.

Ospiti e regolamento del Serale

Per sapere con certezza il ruolo che Maria De Filippi ha pensato per Cattelan occorrerà attendere il 21 marzo, giornata nella quale su Canale 5 va in onda, in prime time, la prima puntata del Serale di Amici. Invariato il regolamento: ballerini e cantanti sono suddivisi in tre compagini, capeggiate da Rudy Zerbi-Alessandra Celentano, Emanuel Lo-Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini-Veronica Peparini.

A turno, in ogni appuntamento, le tre squadre si fronteggiano in delle sfide dirette. Esse sono formate da tre duelli fra allievi, giudicati dai quattro esperti. La sfida è vinta dal team capace di trionfare in due dei tre faccia a faccia. I professori della squadra che ha trionfato individuano, così, i concorrenti della compagine perdente da mandare a rischio eliminazione. I prescelti si esibiscono nuovamente ed il meno votato dai giudici diventa il primo candidato all’eliminazione.

Il medesimo meccanismo si ripete per tutte le sfide. I concorrenti candidati all’eliminazione affrontano, alla fine, un ballottaggio: il meno votato, scelto sempre dai giudici, è eliminato definitivamente. Ogni puntata è arricchita da alcuni ospiti. Quelli del debutto sono Pio e Amedeo ed Annalisa.