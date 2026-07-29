Si sta per chiudere un’era televisiva. Dopo 38 anni di messa in onda, infatti, si va verso la chiusura definitiva di Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia chiusura, la disattivazione dei social

Che il futuro di Striscia la Notizia fosse incerto lo si sapeva già da diverse settimane, soprattutto dopo che Mediaset aveva comunicato i palinsesti della prossima stagione senza annunciare un ritorno del telegiornale satirico.

Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo, importante tassello che fa propendere verso l’ipotesi della chiusura definitiva del format. Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, infatti, il Biscione avrebbe optato per la disattivazione dei profili social della trasmissione, che sarebbero finiti sotto la gestione Mediaset e non più sotto il controllo dello staff guidato da Antonio Ricci.

Un’ipotesi, questa, che sembra supportata dai fatti: le pagine solitamente molto attive di Striscia la Notizia non pubblicano più alcun contenuto dal 24 luglio scorso.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti

Se venisse confermata, la scelta Mediaset arriverebbe a poche settimane dalle dichiarazioni rilasciate sul tema da Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, in occasione dell’incontro con la stampa per presentare i palinsesti della prossima stagione, aveva detto: “Su Striscia la Notizia stiamo valutando e ragionando ad oggi. Non ho alcuna informazione in più da dare”.

Con la mossa di disattivare i social dello show, il Biscione pare aver rotto gli indugi, optando per la chiusura della trasmissione. Una decisione importante che interessa uno dei format più longevi dello spettacolo italiano. Il primo appuntamento è andato in onda nell’88 e in totale sono state realizzate poco meno di 8 mila puntate.

Striscia la Notizia chiusura, il successo de La Ruota della Fortuna e il flop in prime time

Il percorso che ha portato alla chiusura di Striscia la Notizia, programma che già da diversi anni aveva avuto un’emorragia negli ascolti, è iniziato nel luglio dello scorso anno. Nell’access prime time di Canale 5 è arrivata La Ruota della Fortuna, trasmissione di genere game show che ha saputo raddoppiare gli ascolti del telegiornale satirico.

Per questo motivo, nella passata stagione Striscia la Notizia non è tornata in access prime time, ma è comunque andata in onda. Il Biscione ha infatti deciso di puntare sul format, realizzando cinque puntate speciali in prima serata sull’ammiraglia. Gli ascolti, però, hanno registrato un record negativo con una share media solamente del 12,78%. Un vero e proprio flop, che per Striscia la Notizia potrebbe rappresentare una sentenza definitiva di chiusura.