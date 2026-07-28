Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 29 luglio 2026? La prima serata propone film, serie crime, reality, approfondimento, documentari e intrattenimento. Su Rai 1 va in onda Gifted – Il dono del talento, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Boston Blue su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, Trappola di cristallo su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, La giusta distanza su La7, I mercenari su TV8 e Best Weekend sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Gifted – Il dono del talento. Film drammatico con Chris Evans e Mckenna Grace, incentrato sul legame tra uno zio e una bambina con capacità fuori dal comune.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island. Le coppie proseguono il viaggio nei sentimenti tra falò, video e confronti decisivi.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue. Nuovi episodi in prima visione della serie crime e drammatica.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi racconta il processo per la morte di Emanuele Scieri.
- Rete 4, ore 21:34 – Trappola di cristallo. Il film action cult con Bruce Willis nei panni di John McClane.
- Italia 1, ore 21:24 – Chicago P.D.. Nuovi episodi della tredicesima stagione della serie crime.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Gifted – Il dono del talento – Film drammatico e commedia con Chris Evans e Mckenna Grace.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Episodi della prima stagione in prima visione Rai.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Puntata “All’ombra della torre”.
- Rai 4, ore 21:18 – Ultima notte a Soho – Film horror e mystery diretto da Edgar Wright.
- Rai 5, ore 21:21 – Sapiens – Un solo pianeta – Divulgazione con Mario Tozzi.
- Rai Movie, ore 21:10 – Un altro ferragosto – Film corale diretto da Paolo Virzì.
- Rai Premium, ore 21:20 – Cuori – Due episodi della terza stagione.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – Trappola di cristallo – Film d’azione con Bruce Willis e Alan Rickman.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality show condotto da Filippo Bisciglia.
- Italia 1, ore 21:24 – Chicago P.D. – Episodi della tredicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – The Forger – Il falsario – Film crime e thriller con John Travolta.
- Iris, ore 21:17 – A History of Violence – Thriller diretto da David Cronenberg con Viggo Mortensen.
- Twentyseven, ore 21:11 – I ragazzi della 56ª strada – Film drammatico diretto da Francis Ford Coppola.
- Cine34, ore 21:00 – Selvaggi – Commedia italiana diretta da Carlo Vanzina.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La giusta distanza – Documentario.
- TV8, ore 21:40 – I mercenari – Film d’azione con Sylvester Stallone, Jason Statham e Jet Li.
- Nove, ore 21:30 – Best Weekend – Intrattenimento e lifestyle.
- Cielo, ore 21:15 – Shark Season – Film thriller.
- La7 Cinema, ore 21:15 – Turista per caso – Film con William Hurt, Kathleen Turner e Geena Davis.
I film di stasera in TV mercoledì 29 luglio 2026
- Gifted – Il dono del talento – Rai 1, ore 21:30. Frank cresce da solo la piccola Mary, bambina prodigio della matematica, ma il loro equilibrio viene messo in discussione dalla famiglia.
- Trappola di cristallo – Rete 4, ore 21:34. John McClane resta intrappolato in un grattacielo di Los Angeles durante l’assalto di un gruppo di terroristi.
- I mercenari – TV8, ore 21:40. Un gruppo di combattenti professionisti viene ingaggiato per una missione ad alto rischio contro un dittatore sudamericano.
- The Forger – Il falsario – 20, ore 21:10. Un ladro d’arte ottiene la libertà per portare a termine un ultimo colpo, coinvolgendo anche la propria famiglia.
- Ultima notte a Soho – Rai 4, ore 21:18. Una giovane appassionata di moda viene trascinata nella Londra degli anni Sessanta, tra sogno, incubo e mistero.
- A History of Violence – Iris, ore 21:17. Un tranquillo padre di famiglia diventa un eroe dopo aver fermato una rapina, ma il suo passato rischia di tornare a galla.
- Un altro ferragosto – Rai Movie, ore 21:10. Due famiglie si ritrovano a Ventotene molti anni dopo, tra vecchie ferite, memoria collettiva e nuove tensioni.
- I ragazzi della 56ª strada – Twentyseven, ore 21:11. Due bande giovanili rivali si scontrano in una storia di amicizia, violenza e crescita.
- Selvaggi – Cine34, ore 21:00. Un gruppo di turisti italiani sopravvive a un incidente aereo e si ritrova su un’isola deserta.
- Turista per caso – La7 Cinema, ore 21:15. Uno scrittore di guide turistiche prova a ritrovare se stesso dopo una crisi personale.
I film su Sky Cinema mercoledì 29 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Le mie ragazze di carta. Film italiano ambientato negli anni Settanta, tra crescita, famiglia e prime scoperte.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – La verità secondo Maureen K.. Thriller drammatico con Isabelle Huppert.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – C’era una volta il West. Il western di Sergio Leone con Charles Bronson, Henry Fonda e Claudia Cardinale.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – I Goonies. Avventura cult per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Bullet Train. Action movie con Brad Pitt ambientato a bordo di un treno ad alta velocità.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Five Nights at Freddy’s 2. Nuovo capitolo horror ispirato al celebre videogioco.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – A proposito di Henry. Film drammatico e sentimentale con Harrison Ford.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Una figlia. Dramma familiare.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Mia moglie per finta. Commedia romantica con Adam Sandler e Jennifer Aniston.
- Sky Cinema, ore 21:15 – Ben – Rabbia animale. Thriller e horror in prima serata.
Stasera in TV, mercoledì 29 luglio: la scelta migliore
La scelta principale per chi cerca il reality è Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 1 propone il film emozionante Gifted – Il dono del talento. Gli appassionati di serie crime possono seguire Boston Blue su Rai 2 oppure Chicago P.D. su Italia 1.
Per il cinema in chiaro spiccano Trappola di cristallo su Rete 4, I mercenari su TV8, Ultima notte a Soho su Rai 4, A History of Violence su Iris e Un altro ferragosto su Rai Movie.
Su Sky Cinema le proposte più interessanti sono Le mie ragazze di carta, La verità secondo Maureen K., C’era una volta il West, I Goonies, Bullet Train e Five Nights at Freddy’s 2.