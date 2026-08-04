Nuova esperienza televisiva per Myrta Merlino, che dal prossimo autunno sarà in onda su San Marino RTV. La giornalista, dunque, ha ufficializzato l’addio a Mediaset, dove era approdata nel 2023.

Myrta Merlino San Marino RTV, l’approdo a Mediaset per la conduzione di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino, dunque, ha chiuso dopo tre anni la parentesi decisamente non fortunata a Mediaset. Dopo aver condotto per diversi anni il talk L’Aria che tira su La7, la giornalista, nell’estate del 2023, ha ufficializzato il passaggio al Biscione.

Qui ha avuto un incarico tutt’altro che semplice: prendere il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, cercando al tempo stesso di dare al format un taglio più giornalistico e orientato all’attualità.

La sua avventura nel pomeriggio di Canale 5, tuttavia, è durata appena due anni. Al termine della stagione 2024-2025, infatti, Mediaset ha deciso di sostituire Pomeriggio Cinque con Dentro la Notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Uno stop durato un anno

Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, per Myrta Merlino è iniziato un lungo stop dal piccolo schermo durato, di fatto, più di un anno. La giornalista, infatti, non ha più condotto alcun programma e si è limitata a compiere alcune apparizioni in qualità di opinionista, soprattutto all’interno dei talk di Rete 4 e del morning show Mattino Cinque News.

In diverse occasioni era stata diffusa la notizia legata a un possibile approdo di Merlino al timone di un nuovo format di attualità su Rete 4. Voci, queste, che tuttavia non si sono mai trasformate in realtà, con la giornalista che è stata esclusa dai palinsesti anche della prossima stagione.

Myrta Merlino San Marino RTV, in cosa consiste la nuova esperienza in tv

Come detto, la parentesi di Myrta Merlino a Mediaset è destinata a terminare. A partire dall’autunno, la giornalista entra ufficialmente nella squadra dei talent di San Marino RTV, ovvero l’azienda del Servizio Pubblico Radiotelevisivo della Repubblica di San Marino. Ad oggi non si conosce il titolo del suo nuovo format, né la collocazione che occuperà nel palinsesto. Quel che è certo è che tale programma debutterà in televisione nel mese di ottobre.

Secondo le ipotesi, la nuova esperienza televisiva di Myrta Merlino sarà nel solco delle precedenti. Al centro del format, dunque, ci dovrebbero essere i temi legati all’informazione e all’attualità, di cui la giornalista si è sempre occupata sul piccolo schermo, prima con L’Aria che tira poi con Pomeriggio Cinque.