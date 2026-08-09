Cosa stanno facendo vip estate 2026 dove in vacanza

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione. In attesa del ritorno in tv vi raccontiamo cosa stanno facendo alcuni vip del nostro paese nell’estate 2026.

Cosa stanno facendo vip estate 2026, due fra i volti di punta di Canale 5 hanno scelto l’estero

Due fra i volti di punta della prossima stagione televisiva di Canale 5 hanno scelto di godersi qualche giorno di vacanza all’estero.

La prima è Michelle Hunziker, che nella prossima stagione sarà decisamente molto impegnata, guidando, fra le altre, le nuove edizioni di Zelig e di Super Karaoke, oltre che il nuovo game show Il Club dell’1%. La conduttrice svizzera, dopo le emozioni per le nozze della figlia Aurora Ramazzotti, è partita alla volta della Turchia, per poi continuare le vacanze in Sardegna, dove si trova attualmente.

La seconda conduttrice che avrà non pochi impegni su Canale 5 da settembre è Ilary Blasi. A settembre debutterà con la nuova edizione del Grande Fratello Vip e intanto, insieme al fidanzato (forse futuro marito) Bastien Muller, ha scelto di visitare Saint Tropez, in Costa Azzurra.

Gli altri conduttori

Per quanto riguarda gli altri volti Mediaset, la conduttrice Federica Panicucci, da settembre protagonista con Mattino Cinque News, ha scelto Forte dei Marmi. Sull’Isola di Albarella, nel Mar Adriatico, sta riposando Belen Rodriguez, che a settembre tornerà su Canale 5 nel ruolo di giudice del lyp-sinc di Tu Si Que Vales. In attesa di This is Me e Verissimo, Silvia Toffanin è stata avvistata a Saint Tropez. Maria De Filippi ha scelto, a inizio giugno, di concedersi qualche giorno di pausa ad Ibiza.

Cosa stanno facendo vip estate 2026, Antonella Clerici in Normandia

Numerosi volti Rai, poi, hanno deciso di passare l’estate 2026 in Italia. La natura è il filo conduttore delle vacanze di Caterina Balivo: prima si è goduta il mare del Cilento, poi si è rifugiata in alta montagna, sulle Dolomiti. Il giornalista Alberto Matano, che da settembre guiderà le nuove puntate di Vita in Diretta, ha deciso di rifugiarsi in Calabria, sua terra d’origine.

Se Mara Venier ha affrontato un’estate di lavoro a Roma, dove ha partecipato alle riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, la presentatrice Antonella Clerici ha deciso di andare fuori dai nostri confini e raggiungere la Normandia. Per preparare al meglio Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, infine, Stefano De Martino si è prima rilassato in Puglia e in Sardegna, poi si è concesso un viaggio negli Stati Uniti.