Domenica 9 agosto, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Un’Estate Italiana. La trasmissione della domenica pomeriggio d’estate è visibile dalle ore 15:05 circa.

Un’Estate Italiana seconda puntata, Anna Falchi e Fabrizio Rocca sono i conduttori

Nel secondo appuntamento di Un’Estate Italiana si torna a parlare degli argomenti di maggior interesse dell’estate italiana, fra notizie di costume e interviste a personaggi celebri del mondo della musica, della televisione e dell’imprenditoria.

Alla conduzione è confermata la coppia formata da Anna Falchi e Fabrizio Rocca. I due hanno debuttato con la nuova edizione del rotocalco la scorsa domenica 2 agosto e la puntata, in onda da Roma per circa un’ora, ha tenuto compagnia a 887 mila spettatori con il 10,4% di share. Si tratta di un risultato decisamente positivo, considerando che il format è cresciuto di oltre 4 punti percentuali rispetto all’appuntamento che ha aperto la prima edizione, che si era fermato al 6,2%.

Gli ospiti

Nella seconda puntata di Un’Estate Italiana, fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, i due presentatori curano un talk che è arricchito, in primis, dalla ballerina e showgirl Carmen Russo. Al suo fianco è accolto Paolo Ciavarro, da diversi anni nel cast di ospiti fissi di Forum.

Durante la trasmissione prende la parola Alessandro Picarella, medico chirurgo esperto in chirurgia estetica e tecnologie avanzate. Con Valentina Morarasu, esperta di lifestyle, si fa il punto sulle tendenze dell’estate attualmente in corso. Infine, è raccontata l’esperienza dell’imprenditore Matteo Davoli, che attualmente ricopre il ruolo di Direttore Generale di Grissin Bon.

Come da tradizione del programma, ampio spazio lo ha la cucina, una delle eccellenze italiane riconosciute e apprezzate in tutto il mondo. I conduttori dialogano con Rudy Parente, chef che propone una ricetta rivisitata della tradizione.

Un’Estate Italiana seconda puntata, il racconto del territorio

Infine, durante la seconda puntata di Un’Estate Italiana vi sono le rubriche dedicate al racconto del territorio. Daria Luppino, questa settimana, ha il compito di mostrare le meraviglie del Lago di Bolsena, situato in provincia di Viterbo e il quinto in Italia per grandezza.

Barbara Francesca Ovieni, che ogni settimana va alla scoperta degli eventi mondani più importanti, raggiunge la Sardegna. Nell’isola segue il Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e condotto da Tiziana Rocca dedicato al mondo del cinema. Diversi gli ospiti nazionali e internazionali che hanno arricchito l’edizione 2026, fra cui James Franco, Matteo Paolillo, Franco Nero e Ilenia Pastorelli.