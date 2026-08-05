È in onda mercoledì 5 agosto lo speciale Radio2 Live dal titolo Il cielo è sempre più blu. Si tratta del concerto organizzato da Rai Radio2 per ricordare Rino Gaetano in occasione del 45esimo anniversario della sua scomparsa.

Radio2 Live Il cielo è sempre più blu, la kermesse musicale proposta in prima serata

Radio2 Live Il cielo è sempre più blu va in onda su Rai 2 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa. Oltre che in televisione è possibile seguire l’evento musicale anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio2.

Lo show è organizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com. Il palco è montato nella centrale piazza XV Marzo di Cosenza.

I conduttori e il ricordo di Rino Gaetano

Al timone del Radio2 Live Il cielo è sempre più blu ci sono Ema Stokholma e Gino Castaldo, ovvero due fra gli speaker più noti e apprezzati di Rai Radio2. Ogni esibizione degli ospiti è accompagnata dalla musica della Radio2 Social Band. La regia dello show è firmata da Cristiano D’Alisera.

Al centro del racconto c’è l’omaggio a Rino Gaetano. L’artista crotonese, grazie a successi come Gianna, Ma il cielo è sempre più blu e A mano a mano, è ancora oggi nell’immaginario collettivo del nostro paese.

Il ricordo del cantautore passa anche dalla scenografia. Essa, infatti, è dominata dal colore blu intenso, proprio come il cielo in quella che è una delle canzoni più apprezzate e conosciute dell’intera carriera di Gaetano.

Radio2 Live Il cielo è sempre più blu, gli ospiti

Ad arricchire il Radio2 Live Il cielo è sempre più blu è presente, in primis, il dj Gabry Ponte. Spazio, poi, ad altri artisti decisamente molto noti, ovvero Noemi, Sarah Toscano e Le Vibrazioni.

Sale sul palco della rassegna la conduttrice Serena Autieri. Al suo fianco ci sono Aiello e Fabrizio Moro, protagonista dell’ultima edizione di Canzonissima su Rai 1 e impegnato in una tournée che proseguirà fino all’autunno. Sono coinvolti nello show anche Francamente, Santamarea, Eugenio in Via Di Gioia e Senhit, che lo scorso maggio ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest.

Previste le performance di Frances Alina Ascione, voce di Radio2 Social Club, oltre che di Peppe Voltarelli. Infine, per un ricordo anche personale di Rino Gaetano, è accolto il nipote Alessandro, che ha scelto, proprio come lo zio, di dedicare la propria vita alla musica.