Dopo 10 anni, Mi Manda Rai Tre torna in prima serata. Nel mese di settembre, infatti, sulla terza rete della Rai sono trasmessi due appuntamenti speciali.

Mi Manda Rai Tre prima serata, il format in onda l’8 e il 15 settembre

La trentasettesima edizione di Mi Manda Rai Tre, dunque, inizia in modo decisamente speciale. La storica trasmissione di inchieste ha debuttato nel nostro paese nel dicembre del 1990 con il titolo Mi Manda Lubriano, che ha mantenuto fino al ’96, quando ha acquisito il nome attuale. Fino al 2011 il programma ha sempre occupato la fascia della prima serata.

Dall’anno successivo, lo show si è trasformato in un appuntamento del daytime, pur senza perdere lo spirito originario: difendere i diritti dei consumatori e mettere in evidenza gli sprechi nella pubblica amministrazione e le truffe rivolte contro le persone.

Nella stagione 2016-2017 sono andati in onda gli ultimi episodi in prima serata, all’epoca guidati da Salvo Sottile. Dopo dieci anni, Mi Manda Rai Tre fa il suo ritorno nella fascia pregiata della programmazione. Al momento sono previsti due speciali, in onda l’8 e il 15 settembre, su Rai 3.

Alla conduzione Federico Ruffo

Come avvenuto in tutte le ultime sei edizioni, anche la prossima è condotta dal giornalista Federico Ruffo. Per quest’ultimo non si tratta di un debutto da padrone di casa di un format di prime time. Già due anni, infatti, aveva guidato Filorosso Revolution, talk in onda su Rai 3.

Per il momento, come detto, è previsto che Mi Manda Rai Tre occupi la fascia della prima serata solamente per due settimane. Da quella seguente, su Rai 3 nella serata del martedì, dovrebbe ritornare Filorosso con la conduzione affidata ad Antonino Monteleone.

Mi Manda Rai Tre prima serata, la mossa Rai per tentare di arginare Milo Infante

La Rai ha deciso di puntare su Mi Manda Rai Tre per cercare di arginare Milo Infante su Rete 4. L’ex padrone di casa di Ore 14, infatti, andrà in onda con la novità Verità Nascoste a partire dal 1° settembre. Si tratterà di un format dedicato all’attualità, con un particolare riguardo alla cronaca nera. La TV di Stato, per contro-programmarlo, ha deciso di puntare su un genere differente, trasmettendo le inchieste che il pubblico conosce molto bene oramai da più di 30 anni.

La classica programmazione tv del daytime di Mi Manda Rai Tre ripartirà dal 26 settembre. Il format sarà nei palinsesti di Rai 3 il sabato dalle 08:00 e la domenica dalle 08:05.