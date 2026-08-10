Fire Country – The Bravest è il tredicesimo episodio della quarta stagione di Fire Country, in onda su Italia 1 e disponibile su Mediaset Infinity. L’episodio, diretto da Bill Purple, rappresenta la seconda parte di uno speciale crossover con Sheriff Country: la vicenda comincia infatti nell’episodio The Finest della serie spin-off e prosegue qui con Bode Leone e il vice sceriffo Nathan Boone impegnati in una disperata corsa contro il tempo.

Al centro della storia ci sono nove studenti scomparsi dopo la misteriosa esplosione di uno scuolabus. Quello che inizialmente sembra un incidente nasconde una situazione molto più pericolosa, costringendo vigili del fuoco e forze dell’ordine a lavorare insieme.

Fire Country 4, The Bravest: regia e protagonisti

The Bravest è diretto da Bill Purple, mentre la storia dell’episodio è firmata da Barbara Kaye Friend e David Gould.

Il protagonista resta Max Thieriot nel ruolo di Bode Leone, ormai uomo libero e sempre più determinato a costruire il proprio futuro all’interno del Cal Fire.

In questo episodio assume particolare importanza Christopher Gorham nel ruolo del vice sceriffo Nathan Boone. Bode e Nathan, nonostante le differenze e le tensioni tra i rispettivi mondi, devono collaborare per salvare i ragazzi prima che sia troppo tardi.

Trama di Fire Country – The Bravest

La storia riprende dopo la misteriosa esplosione di uno scuolabus. Nove studenti risultano scomparsi e le autorità comprendono rapidamente che non si trovano davanti a una normale operazione di soccorso.

Le indagini conducono alla scoperta di un rapimento e ogni minuto diventa fondamentale per ritrovare i ragazzi ancora vivi.

Bode Leone e Nathan Boone si ritrovano in prima linea. I due devono affrontare una situazione estremamente pericolosa, nella quale un errore potrebbe provocare altre vittime.

Mentre la squadra della Station 42 interviene per fronteggiare le emergenze provocate dalla situazione, Bode e Boone seguono gli indizi che potrebbero condurli agli studenti.

La ricerca diventa così una corsa contro il tempo, nella quale Bode è ancora una volta disposto a mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella degli altri.

Come finisce Fire Country – The Bravest? Spoiler finale

Nel finale la missione per salvare i ragazzi entra nella fase più pericolosa. Bode e Boone riescono ad avvicinarsi al luogo in cui sono tenuti gli studenti, ma scoprono che l’intera area nasconde ulteriori insidie.

Bode, come spesso accade, sceglie di esporsi personalmente al pericolo pur di proteggere gli altri. Anche Boone è costretto a rischiare tutto, mettendo da parte qualsiasi esitazione.

La collaborazione tra i due diventa decisiva per affrontare i responsabili e cercare di mettere in salvo i ragazzi.

L’operazione lascia inoltre conseguenze importanti nei rapporti tra i protagonisti e rafforza il legame tra le vicende di Fire Country e quelle di Sheriff Country, mostrando quanto le due comunità siano ormai destinate a incrociarsi.

The Bravest è un crossover con Sheriff Country

Una particolarità importante dell’episodio è proprio la sua struttura. The Bravest costituisce la seconda parte di un crossover iniziato con The Finest, tredicesimo episodio della prima stagione di Sheriff Country.

Nella prima parte, l’esplosione dello scuolabus e la scomparsa dei nove studenti spingono Mickey Fox e Sharon Leone a collaborare. In The Bravest l’attenzione passa invece soprattutto a Bode e Nathan Boone e alla missione per salvare i ragazzi.

Negli Stati Uniti i due episodi sono stati trasmessi consecutivamente il 3 aprile 2026, formando uno speciale televisivo di due ore.

Cast completo di Fire Country – The Bravest