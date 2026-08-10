La nuova settimana di My Sweet Lie mette alla prova il fragile equilibrio costruito da Nejat e Suna per proteggere Kayra. La bambina si e ormai affezionata alla giovane e reagisce con gelosia al ritorno di Hande, mentre la finzione sulla madre rischia di sfuggire definitivamente di mano.

Gli episodi saranno segnati dallo scontro tra Kayra e Hande, dalle gelosie che circondano Nejat e Suna e da un incidente che costringerà i protagonisti a interrogarsi sui loro veri sentimenti.

My Sweet Lie 10-14 agosto 2026 – lunedì 10 agosto 2026

Kayra continua a credere che Suna sia sua madre e vuole trascorrere ogni momento con lei. L’arrivo di Hande altera subito l’atmosfera: la bambina percepisce la donna come una minaccia e si rifiuta di accettare la sua vicinanza a Nejat.

My Sweet Lie, trama martedì 11 agosto 2026

Nejat prova a spiegare a Kayra che Hande fa parte della sua vita, ma ottiene l’effetto opposto. Suna cerca di calmare la bambina e finisce per assumere sempre di più il ruolo di madre, rendendo la bugia ancora più credibile e difficile da interrompere.

My Sweet Lie 10-14 agosto 2026 – mercoledì 12 agosto 2026

Hande si accorge del legame speciale tra Nejat e Suna e non nasconde la propria gelosia. Intanto, una serie di equivoci coinvolge le due famiglie e costringe Suna a inventare nuove spiegazioni per difendere il segreto.

My Sweet Lie, trama giovedì 13 agosto 2026

Una situazione imprevista mette Kayra in pericolo e spinge Nejat e Suna ad agire insieme. La paura fa emergere sentimenti che entrambi avevano cercato di ignorare, mentre Hande comprende che il loro rapporto non e soltanto una messinscena.

My Sweet Lie 10-14 agosto 2026 – venerdì 14 agosto 2026

Dopo l’incidente, Kayra si stringe ancora di più a Suna e rifiuta apertamente Hande. Nejat capisce che la verità potrebbe ferire sua figlia, ma continuare a mentire rischia di compromettere tutti. La settimana termina con una nuova tensione tra le due donne.

Dove vedere My Sweet Lie

My Sweet Lie va in onda su Canale 5 alle 14:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove e possibile recuperarli dopo la messa in onda televisiva.