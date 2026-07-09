Mediaset ha presentato i palinsesti 2026-2027 e di seguito vi sveliamo l’offerta del settore fiction. Numerose le novità attese nella programmazione tv, tutte su Canale 5.

Mediaset fiction palinsesti 2026-2027, Alex Bravo e Viola come il mare

Fra i titoli più attesi nei palinsesti 2026-2027 di Canale 5 c’è la terza stagione di Viola come il mare. Al centro della trama c’è, ancora una volta, Viola, ex Miss Italia e giornalista per una testata online locale. In quel di Palermo, la protagonista deve risolvere nuovi casi al fianco dell’ispettore Max, nuovo investigatore che ha il volto di Rodrigo Guirao Diaz, new entry al posto di Francesco Demir, che nelle prime due stagioni aveva il volto di Can Yaman. Sei le serate previste.

Già ampiamente annunciata anche nella vecchia stagione televisiva, arriva in autunno Alex Bravo Poliziotto a modo suo. Si tratta di un nuovo titolo crime, incentrato su un poliziotto anticonformista che ha il volto di Alex Bocci. Il protagonista usa metodi non ortodossi per risolvere i propri casi e, nel frattempo, affronta difficoltà nella sua vita privata. Anche tale produzione è composta da sei prime serate.

Erica con Vanessa Incontrada

Nei palinsesti delle fiction Mediaset della stagione 2026-2027 c’è Erica (tre puntate). Al centro della storia c’è l’omonimo personaggio interpretato da Vanessa Incontrada, che presta il volto a una scrittrice di libri gialli che sta affrontando una crisi creativa. Per ricercare ispirazione, Erica torna in Toscana, sua terra d’origine, ma si ritrova ben presto coinvolta in un caso di omicidio. L’inchiesta è portata avanti da Leonardo, un poliziotto affascinante e determinato, che ben presto si ritrova a dover lavorare al fianco della protagonista.

Sempre Vanessa Incontrada è al centro di Un Mondo Bellissimo, produzione di cui non si conoscono molti dettagli, se non che è articolata in quattro serate. Due le fiction riconfermate con le nuove stagioni: Sabrina Ferilli è protagonista di A Testa Alta, il cui secondo capitolo è formato da tre serate, mentre Anna Valle torna a interpretare Vittoria Greco in Una Nuova Vita 2, formata da quattro serate.

Mediaset fiction palinsesti 2026-2027, il film su Carlo Acutis

Fra le novità più attese nelle fiction Mediaset del 2026-2027 c’è Il Labirinto delle Farfalle. Il thriller romantico, composto da quattro appuntamenti, ha come protagonista Can Yaman nel ruolo di Kaplan, agente segreto ingiustamente accusato di essere un traditore. Girata in Spagna, la serie va in onda anche su Telecinco, rete ammiraglia di Mediaset Espana.

Previsto Madre Terra, sei serate con Cristiano Caccamo che si concentra su un dramma famigliare. Presumibilmente a ottobre, nel ventennale della sua scomparsa, dovrebbe andare in onda il film tv Il mio nome è Carlo sulla vita di Carlo Acutis. Nel cast c’è Samuele Carrino. Infine, sono in lavorazione due progetti con Raoul Bova e Gabriel Garko.