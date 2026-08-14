Dopo Nikita Perotti, il cast di ballerini professionisti di Ballando con le stelle si arricchisce con Gioia Giovanatti. Si tratta di una new entry nel talent di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle Gioia Giovanatti, il video di presentazione

Così come tutte le notizie fino ad ora comunicate, l’annuncio di Gioia Giovanatti è arrivato sulle pagine social di Ballando con le stelle mediante un video. In esso, la ballerina professionista accenna dei passi di danza a favore di telecamera, per poi prendere il centro delle scene e affermare: “Ciao a tutti, sono Gioia Giovanatti e sono felice di annunciarvi che sarò una delle maestre di Ballando con le stelle“.

La ragazza, in seguito, racconta qualcosa di sé: “Ballo da quando sono piccolissima e negli ultimi anni ho avuto la fortuna di lavorare in giro per il mondo. Ma adesso sono qui, pronta per voi. Non vedo l’ora di mettermi in gioco, di mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro. Ci vediamo in pista!“.

Ballando con le stelle Gioia Giovanatti, la carriera della ballerina

Quel che si sa di Gioia Giovanatti lo si può apprendere dai suoi social. In essi, infatti, la ragazza racconta di avere un curriculum nel mondo del ballo decisamente importante, avendo raggiunto la finale negli Europei e nella Coppa del Mondo. Da diverso tempo, inoltre, fa parte del corpo di ballo di Burn the Floor, compagnia nata nel 1997 e che realizza spettacoli di danza dal vivo in diverse parti del Pianeta, dall’Europa all’Asia.

Un’esperienza, questa, che Giovanatti ha in comune con un altro professionista che ha fatto la storia di Ballando con le stelle, ovvero Pasquale La Rocca, che ha vinto nel talent in due occasioni: nel 2022 con la giornalista Luisella Costamagna e l’anno seguente con la showgirl Wanda Nara.

Noemi Bocchi concorrente ufficiale

Intanto, le pagine social di Ballando con le stelle continuano ad annunciare i concorrenti ufficiali della prossima edizione. L’ultimo nome ad essere stato comunicato è quello di Noemi Bocchi, fidanzata dell’ex calciatore Francesco Totti. Da tempo al centro dei gossip, quello nel talent di Rai 1 sarà, per Bocchi, la prima esperienza da protagonista in televisione. La compagna del Pupone si aggiunge ai già ufficializzati Eugenio Finardi, Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti.

La prima puntata della nuova edizione del talent andrà in onda sabato 3 ottobre, in prima serata su Rai 1.