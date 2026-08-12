Sono numerosi i format che dopo aver debuttato nelle piattaforme a pagamento hanno effettuato il passaggio alla tv generalista. L’ultimo esempio è RIP Roast in Peace, novità di Amazon Prime Video della passata stagione e che oggi, 12 agosto, arriva su TV8.

Format piattaforme a pagamento in tv, RIP sbarca sul piccolo schermo

La rete che si dimostra senz’altro più accogliente in merito ai format nati nelle piattaforme a pagamento è senza dubbio TV8. Il canale, fruibile al tasto 8 del digitale terrestre, dal 12 agosto dà il benvenuto, nella propria programmazione tv, allo show RIP Roast in Peace.

Il programma, guidato da Michela Giraud, ha esordito su Amazon Prime Video nell’autunno del 2025. Il meccanismo di funzionamento è tanto semplice quanto innovativo: una serie di comici, infatti, devono effettuare delle orazioni funebri in vista per i funerali immaginari di Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano e Francesco Totti.

Il precedente con Italia’s Got Talent

Quello di Roast in Peace non è la prima trasmissione che è nata nelle piattaforme streaming ma che in seguito è arrivata nella televisione generalista. Sia nel 2023 che nel 2025, infatti, sempre TV8 ha deciso di puntare sulla messa in onda in chiaro delle puntate delle ultime due edizioni di Italia’s Got Talent, show nel quale si affrontano una serie di talenti provenienti sia dal nostro paese che dal resto del mondo.

Proposto in prima battuta su Disney+, che ha acquisito i diritti per realizzare il format da Sky, la messa in onda generalista è comunque rimasta un’esclusiva di TV8, dove il programma aveva debuttato già nel lontano 2016.

Format dalle piattaforme a pagamento alla tv, le voci di The Traitors

Sempre su TV8, poi, nelle prossime settimane arriveranno in prima visione sulla televisione generalista alcuni dei format che nei mesi scorsi sono andati in onda su Sky. Una dinamica oramai consueta, che si riproporrà il 28 agosto prossimo, quando andrà in onda, in prime time, la prima puntata dell’ultima edizione di Pechino Express, guidato da Costantino Della Gherardesca con gli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Infine non vi sono informazioni ufficiali legate al possibile sbarco di The Traitors in Rai. Secondo alcune voci mai confermate, infatti, su Rai 2 potrebbero arrivare gli appuntamenti della prima edizione del programma rivelazione della passata stagione televisiva di Amazon Prime Video. La trasmissione, condotta da Alessia Marcuzzi, è già stata riconfermata da Prime, dove arriverà nel prossimo autunno.