Dopo Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti, il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle sarà arricchito da Eugenio Finardi. La conduttrice Milly Carlucci, dunque, ha convinto l’artista a cimentarsi nel mondo della danza.

Ballando con le stelle Eugenio Finardi, l’annuncio sui social

Ad annunciare la partecipazione di Eugenio Finardi a Ballando con le stelle è direttamente l’artista mediante le pagine social dello show. Qui, infatti, è stato distribuito un filmato con protagonista il cantautore mentre è impegnato con la sua band in un soundcheck di un suo concerto.

L’inquadratura, a questo punto, si concentra su un primo piano di Finardi, che al microfono afferma: “Devo dirlo piano perché qui nessuno lo può ancora sapere ma sono uno dei concorrenti a Ballando con le stelle 2026. È incredibile, sono estatico, terrorizzato, confuso e felice. Cosa potevo sognare di più? Ballando con le stelle 2026, ci sarò anche io“.

Ballando con le stelle Eugenio Finardi, la lunghissima carriera come cantante

All’età di 74 anni, dunque, Eugenio Finardi ha deciso di cimentarsi come concorrente nello show del sabato sera di Rai 1. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata nel 1971 e nell’arco dei decenni di attività ha pubblicato svariati album di inediti, realizzando successi come Musica ribelle, Extraterrestre, Patrizia e La forza dell’amore. Ha partecipato tre volte in gara al Festival di Sanremo: la prima nel 1985 con Vorrei svegliarti, la seconda nel ’99 con Amami Lara e l’ultima nel 2012 con E tu lo chiami Dio.

L’annuncio della partecipazione a Ballando con le stelle arriva in un periodo ricco di impegni per Eugenio Finardi, attualmente impegnato in un tour. Sono ancora nove le date previste, fra cui quattro in calendario a novembre, dunque con l’esperienza nel talent di ballo già iniziata. La prima puntata, in prima serata su Rai 1, va infatti in onda il 3 ottobre.

La conferma di Nikita Perotti

Quello di Eugenio Finardi non è l’unico annuncio arrivato nelle ultime ore dagli account ufficiali di Ballando con le stelle. Le pagine social della trasmissione, infatti, hanno confermato che fra i ballerini professionisti della prossima edizione tornerà Nikita Perotti. Il giovane danzatore gareggerà per difendere il titolo di campione ottenuto nella passata stagione televisiva, quando Perotti ha portato al trionfo la conduttrice Andrea Delogu.

Al momento, tuttavia, non sono note le accoppiate professionisti-vip. Tale informazione sarà comunicata nelle prossime settimane, al termine degli annunci legati ai concorrenti e alla nuova giuria.