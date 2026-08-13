La mia brillante carriera (My Brilliant Career) è la serie TV australiana del 2026, disponibile dal 13 agosto 2026 su Netflix. Composta da 6 episodi, è il nuovo adattamento del celebre romanzo di Miles Franklin, pubblicato nel 1901, e vede Philippa Northeast nel ruolo della ribelle Sybylla, una giovane donna determinata a diventare scrittrice nell’Australia di inizio Novecento.

Romantica, irriverente e anticonformista, la serie racconta il conflitto tra le aspettative imposte dalla società e il desiderio di indipendenza della protagonista. Per Sybylla scegliere la carriera invece di un matrimonio conveniente sembra semplicissimo. Tutto cambia, però, quando si innamora davvero.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La mia brillante carriera

La mia brillante carriera è sviluppata e scritta da Liz Doran, affiancata nella sceneggiatura da Sarinah Masukor e Rachael Turk. I primi tre episodi sono diretti da Alyssa McClelland, mentre Anne Renton dirige gli episodi dal quarto al sesto.

La protagonista è Philippa Northeast, che interpreta Sybylla, giovane aspirante scrittrice insofferente alle convenzioni sociali.

Christopher Chung interpreta invece Harry, l’uomo che mette in crisi le convinzioni della protagonista. Nel cast troviamo anche Anna Chancellor come Mrs Bossier, Genevieve O’Reilly nel ruolo di Helen, Kate Mulvany come Augusta, Jake Dunn nel ruolo di Frank e Alexander England come Julius.

Dove è stata girata?

La mia brillante carriera è stata girata in Australia, con la produzione concentrata soprattutto nell’Australia Meridionale.

Paesaggi rurali, grandi proprietà, edifici storici e ambientazioni naturali vengono utilizzati per ricostruire l’Australia del 1900, epoca nella quale una ragazza come Sybylla aveva possibilità estremamente limitate di sottrarsi al percorso che famiglia e società avevano scelto per lei.

La produzione ha investito molto anche nella ricostruzione storica, dai costumi alle scenografie, pur scegliendo un linguaggio decisamente contemporaneo per raccontare la protagonista.

Trama della serie tv La mia brillante carriera

Sybylla è una ragazza estremamente moderna per l’epoca nella quale vive. Ha un’ambizione precisa: diventare una scrittrice.

La sua famiglia ha però progetti completamente differenti. Secondo le convenzioni dell’Australia di inizio Novecento, per una giovane donna la soluzione più sicura è trovare un buon marito e costruire una famiglia.

Sybylla non ha nessuna intenzione di accettare quel destino.

Il suo carattere ribelle, l’ironia e la voglia di divertirsi la portano continuamente a infrangere le regole, mentre cerca disperatamente quella storia che potrebbe permetterle di scrivere e conquistare finalmente l’indipendenza.

Tutto sembrerebbe semplice: tra il matrimonio e una vita dedicata alla scrittura, Sybylla sceglierebbe senza esitazione la seconda.

Poi incontra Harry.

Tra i due nasce un sentimento autentico e improvvisamente la ragazza si ritrova davanti a un dilemma molto più difficile del previsto. Scegliere Harry potrebbe significare ottenere amore e sicurezza, ma anche rischiare di rinunciare alla persona che desidera diventare.

La mia brillante carriera è tratta da una storia vera?

La serie deriva dal romanzo My Brilliant Career di Miles Franklin, pubblicato nel 1901, quando la scrittrice australiana era giovanissima.

L’opera contiene forti elementi legati alle esperienze e alle aspirazioni della stessa Franklin e divenne uno dei testi più importanti della letteratura australiana sul tema dell’emancipazione femminile.

Il romanzo era già stato portato al cinema nel 1979 dalla regista Gillian Armstrong, con Judy Davis nel ruolo di Sybylla e Sam Neill in quello di Harry.

La serie Netflix propone invece una rilettura più contemporanea e provocatoria della storia, pur conservando il conflitto fondamentale della protagonista tra amore, matrimonio, libertà e ambizione artistica.

Spoiler finale: Sybylla sposa Harry?

Il grande interrogativo della storia riguarda proprio il rapporto tra Sybylla e Harry.

La ragazza si innamora realmente di lui e questo rende molto più dolorosa una scelta che, all’inizio, considerava semplicissima.

Harry rappresenta infatti qualcosa di diverso da un matrimonio imposto dalla famiglia: Sybylla potrebbe davvero immaginare una vita insieme a lui.

Il problema è il prezzo che teme di dover pagare.

Sybylla comprende progressivamente che rinunciare alla propria aspirazione di diventare scrittrice significherebbe tradire una parte fondamentale di se stessa.

Come finisce La mia brillante carriera?

Nel cuore della storia originale, Harry chiede a Sybylla di sposarlo, ma la protagonista compie la scelta che definisce definitivamente il suo percorso: rifiuta la proposta di matrimonio.

Non lo fa perché non provi sentimenti per lui. Al contrario, proprio l’intensità della loro relazione rende la decisione particolarmente dolorosa.

Sybylla sceglie però la propria indipendenza e la scrittura. Vuole costruire un’identità che non dipenda dall’uomo che sposerà e comprende di dover correre il rischio di rinunciare alla sicurezza sentimentale per tentare di realizzare il proprio sogno.

Il suo percorso conduce quindi alla scrittura del romanzo che rappresenta simbolicamente la conquista della sua voce e della sua libertà.

La serie Netflix parte dallo stesso nucleo narrativo del romanzo, anche se l’adattamento amplia personaggi e relazioni e introduce elementi nuovi. Il significato della storia resta però quello della scelta di Sybylla: essere autrice della propria vita prima ancora che autrice di un libro.

Cast completo della serie tv La mia brillante carriera

Philippa Northeast : Sybylla

: Sybylla Christopher Chung : Harry

: Harry Anna Chancellor : Mrs Bossier

: Mrs Bossier Genevieve O’Reilly : Helen

: Helen Kate Mulvany : Augusta

: Augusta Jake Dunn : Frank

: Frank Alexander England : Julius

: Julius Sherry-Lee Watson : Nell

: Nell Miah Madden: Betty

Quanti episodi sono La mia brillante carriera?

La mia brillante carriera è composta da 6 episodi e debutta su Netflix il 13 agosto 2026.

Si tratta di una nuova versione televisiva della storia di Miles Franklin costruita per dare maggiore spazio non soltanto alla relazione tra Sybylla e Harry, ma anche alle donne e ai diversi personaggi che circondano la protagonista nell’Australia di inizio Novecento.