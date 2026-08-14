Venerdì 14 agosto prendono il via i 32esimi di finale di Coppa Italia e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il torneo, che apre la nuova stagione calcistica, è proposto in esclusiva sulle reti Mediaset.

Coppa Italia programmazione tv 32esimi di finale, gli incontri del venerdì

Venerdì 14 agosto si disputano quattro incontri. Su Italia 1, dalle ore 18:30 circa il Cagliari accoglie l’Arezzo e l’incontro è raccontato da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. Nella medesima rete, ma dalle 21:15, la Fiorentina cerca il passaggio del turno contro il Benevento e il match è commentato da Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Il 14 agosto vi sono altri due faccia a faccia in onda su 20. Il primo è Parma-Catania, al via alle 18:00 con la telecronaca di Roberto Ciarapica. Il secondo è Monza-Avellino, con fischio di inizio alle 20:45 e con commento di Raffaele Pappadà ed Emiliano Viviano.

In seconda serata su Italia 1, la giornalista Monica Bertini conduce un approfondimento con ospiti Alessio Tacchinardi, Borja Valero, Daniele Miceli e Andrea De Marco.

Coppa Italia programmazione tv 32esimi di finale, il calendario del sabato

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, sono disputate altre quattro partite. Su Italia 1, alle 18:30 inizia Udinese-Padova raccontata da Massimo Callegari ed Emiliano Viviano. Alle 21:15, invece, tocca a Torino-Carrarese, che ha come telecronisti Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Sul 20 la giornata inizia alle 18:00 con Catanzaro-Sudtirol raccontata da Giovanni Marrucci. Segue, alle 20:45, Venezia-Modena con telecronaca firmata da Federico Mastria. In seconda serata su Italia 1 c’è uno studio di approfondimento guidato da Monica Bertini con ospiti Cristian Panucci, Massimo Paganin, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Gli incontri della domenica

Domenica 16 agosto, la programmazione tv dei 32esimi di finale di Coppa Italia procede con quattro nuovi match. Su Italia 1 sono trasmessi Genoa-Ascoli delle 18:30 e Lazio-Mantova delle 21:15. Il primo è commentato da Massimo Callegari e Roberto Cravero, il secondo da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sul 20, invece, alle 18:00 Fabrizio Ferrero racconta Frosinone-Juve Stabia, mentre a Raffaele Pappadà è affidato il compito di commentare Hellas Verona-Virtus Entella.

Nella seconda serata di Italia 1 torna lo studio di approfondimento di Monica Bertini con la partecipazione di Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Coppa Italia programmazione tv 32esimi di finale, il lunedì gli ultimi impegni

La programmazione tv dei 32esimi di finale termina lunedì 17 agosto. Ancora una volta su Italia 1 sono proposti gli incontri delle 18:30 e delle 21:15, ovvero Sassuolo-Cesena e Palermo-Lecce. I telecronisti del primo sono Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese, mentre del secondo Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sul 20, dalle 18:00 il Pisa affronta l’Empoli con il commento di Giovanni Marrucci e dalle 20:45 Raffaele Pappadà racconta Cremonese-Sampdoria.

Su Italia 1, in seconda serata, Monica Bertini guida lo studio di approfondimento con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Andrea De Marco come opinionisti.