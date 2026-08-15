A un anno dalla sua scomparsa, domenica 16 agosto la Rai omaggia Pippo Baudo. Il celebre conduttore, fra i padri fondatori della televisione italiana, è ricordato con una programmazione tv ad hoc.

Rai omaggia Pippo Baudo, la serata di Rai 1

Pippo Baudo è ricordato, in primis, su Rai 1 in prima serata. Dalle 21:15 parte Stasera Pippo Baudo che ripercorre il lato umano e professionale del conduttore attraverso immagini d’archivio e i momenti più significativi della sua carriera. Il pubblico ha la possibilità di rivedere artisti straordinari come Raffaella Carrà, Sharon Stone, Robert De Niro, Massimo Troisi, Alberto Sordi, Mina e Marcello Mastroianni.

A seguire, dalle 24:00, parte lo Speciale TG1 Mister TV Pippo Baudo Story, realizzato da Leonardo Metalli e che si concentra sulle origini siciliane di Baudo. Nella medesima giornata, ma su Rai 3, dalle 20:00 c’è un appuntamento di Blob interamente dedicato al conduttore. A quest’ultimo, inoltre, sono dedicati dei servizi in rotazione in tutte le edizioni dei telegiornali di RaiNews24.

L’omaggio della Rai a Pippo Baudo passa da Rai Storia, che ha deciso di modificare interamente la propria programmazione tv. Alle 11:45 parte Domenica con Pippo Baudo – Vittorio Gassman a Canzonissima ’72, seguito alle 13:00 dalla riproposizione di una puntata del ’73 di Ieri e oggi con ospiti Pippo Baudo e Renzo Palmer. Alle 19:45 prende il via Visioni private – Pippo Baudo, l’intervista di Cinzia Tani che racconta, attraverso ricordi, aneddoti e riflessioni, l’esperienza professionale e umana del conduttore. In streaming, su RaiPlay, è reso disponibile il cofanetto Omaggio a Pippo Baudo, che contiene una selezione di programmi, documentari e materiali d’archivio dedicati al presentatore.

L’offerta di Rai Radio

Anche Rai Radio omaggia Pippo Baudo. Su RaiRadio 2, il ricordo passa, in primis, da Good Morning Radio2 Weekend in onda dalle 06:00 alle 09:00. Federica Elmi, dalle 10:35 alle 12:00, omaggia Baudo nel format Spettinati Weekend. Nel pomeriggio, Radio2 Music Room Weekend dalle 15.00 alle 17.00 effettua un viaggio virtuale alla scoperta dei luoghi che sono stati centrali nella vita del conduttore.

Rai Radio Techete’ propone un palinsesto speciale finalizzato alla riscoperta di quanto fatto da Pippo Baudo nel mondo delle radio negli anni ’60 e ’70. Negli speciali a cura di Edoardo Melchiorri e con il coordinamento di Giacinto De Caro sono proposte Settimana Corta (1973) e Ragazzi organizzatevi (1974) alle ore 04:00, 12:00 e 20:00, oltre a Show Down (1978) alle ore 05:00, 13:00 e 21:00. A essi si aggiungono Ma voi capirete (1966), sceneggiato radiofonico in due parti: la prima è in onda alle ore 06:00, 14:00 e 22:00, la seconda alle ore 07:00, 15:00 e 23:00. Infine, all’omaggio di Pippo Baudo è dedicato l’intero pomeriggio di Rai Isoradio con il programma Destinazione Pomeriggio, in rotazione dalle 13:00 alle 17:00.

Rai omaggia Pippo Baudo, le parole di Giampaolo Rossi

In occasione del primo anniversario della morte di Pippo Baudo, l’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi ha speso parole di ammirazione verso quello che è un simbolo della televisione italiana. Rossi, infatti, ha affermato: “Volto simbolo del Servizio pubblico, protagonista di oltre mezzo secolo di storia della televisione. Pippo Baudo ha segnato profondamente l’immaginario collettivo del Paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile, la capacità di innovare il linguaggio televisivo e di valorizzare nuovi talenti. L’omaggio costruisce un racconto trasversale tra televisione, radio, archivio e digitale per celebrare non solo la carriera di Pippo Baudo, ma anche un importante capitolo della storia culturale e televisiva italiana, della quale il conduttore è stato uno dei principali interpreti“.