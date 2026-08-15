Cosa vedere stasera in TV, domenica 16 agosto 2026? La prima serata propone omaggi televisivi, sport, reportage, commedie italiane, soap, calcio, grandi classici, talent show, varietà e film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Stasera… Pippo Baudo, serata speciale dedicata al grande protagonista della televisione italiana, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi di Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di atletica su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Viaggi di nozze su Rete 4, la partita Lazio – Mantova su Italia 1, Il sorpasso su La7, Italia’s Got Talent su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Stasera… Pippo Baudo . Una serata speciale per celebrare il valore umano e artistico di uno dei volti più importanti della storia della televisione italiana.

– . Una serata speciale per celebrare il valore umano e artistico di uno dei volti più importanti della storia della televisione italiana. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica . Da Birmingham 2026, spazio alle gare serali della competizione continentale.

– . Da Birmingham 2026, spazio alle gare serali della competizione continentale. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui . Domenico Iannacone torna con Ti vengo a cercare: Capitolo 2 , nuovo racconto umano e sociale dalla Calabria.

– . Domenico Iannacone torna con , nuovo racconto umano e sociale dalla Calabria. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Proseguono gli episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

– . Proseguono gli episodi della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Italia 1, ore 21:06 – Lazio – Mantova . Calcio in prima serata con una partita della nuova stagione sportiva.

– . Calcio in prima serata con una partita della nuova stagione sportiva. La7, ore 21:15 – Il sorpasso. Il capolavoro di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Stasera… Pippo Baudo – Intrattenimento e omaggio televisivo.

– – Intrattenimento e omaggio televisivo. Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica – Birmingham 2026, gare serali.

– – Birmingham 2026, gare serali. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Puntata Ti vengo a cercare: Capitolo 2 .

– – Puntata . Rai 4, ore 21:20 – Venom – La morte è solo l’inizio – Film horror e thriller.

– – Film horror e thriller. Rai 5, ore 21:22 – Official Secrets – Segreto di stato – Thriller storico con Keira Knightley e Matt Smith.

– – Thriller storico con Keira Knightley e Matt Smith. Rai Movie, ore 21:10 – Blue Hawaii – Film musicale e romantico con Elvis Presley.

– – Film musicale e romantico con Elvis Presley. Rai Premium, ore 21:20 – I misteri di Hannah Swensen – Episodio Festa a sorpresa con delitto.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:32 – Viaggi di nozze – Commedia italiana diretta e interpretata da Carlo Verdone.

– – Commedia italiana diretta e interpretata da Carlo Verdone. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Episodi 67 e 68 della prima stagione.

– – Episodi 67 e 68 della prima stagione. Italia 1, ore 21:06 – Lazio – Mantova – Calcio in prima serata.

– – Calcio in prima serata. 20, ore 20:40 – Hellas Verona – Virtus Entella – Coppa Italia.

– – Coppa Italia. Iris, ore 21:14 – Belfagor – Il fantasma del Louvre – Film fantasy, mistero e horror con Sophie Marceau.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Il sorpasso – Commedia drammatica diretta da Dino Risi.

– – Commedia drammatica diretta da Dino Risi. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.

– – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Varietà condotto da Amadeus.

I film di stasera in TV domenica 16 agosto 2026

Viaggi di nozze – Rete 4, ore 21:32. Tre coppie appena sposate vivono viaggi completamente diversi, tra nevrosi, abitudini grottesche, sogni di felicità e irresistibili contraddizioni italiane.

– Rete 4, ore 21:32. Tre coppie appena sposate vivono viaggi completamente diversi, tra nevrosi, abitudini grottesche, sogni di felicità e irresistibili contraddizioni italiane. Il sorpasso – La7, ore 21:15. Bruno Cortona incontra casualmente Roberto e lo trascina in un viaggio in auto destinato a trasformarsi in un ritratto amaro e indimenticabile dell’Italia del boom.

– La7, ore 21:15. Bruno Cortona incontra casualmente Roberto e lo trascina in un viaggio in auto destinato a trasformarsi in un ritratto amaro e indimenticabile dell’Italia del boom. Venom – La morte è solo l’inizio – Rai 4, ore 21:20. Nelle paludi della Louisiana, una serie di eventi oscuri scatena una minaccia violenta e soprannaturale.

– Rai 4, ore 21:20. Nelle paludi della Louisiana, una serie di eventi oscuri scatena una minaccia violenta e soprannaturale. Official Secrets – Segreto di stato – Rai 5, ore 21:22. Una dipendente dei servizi segreti britannici decide di rivelare informazioni riservate legate alla guerra in Iraq, mettendo a rischio carriera e libertà.

– Rai 5, ore 21:22. Una dipendente dei servizi segreti britannici decide di rivelare informazioni riservate legate alla guerra in Iraq, mettendo a rischio carriera e libertà. Blue Hawaii – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane torna alle Hawaii dopo il servizio militare e cerca di costruire una vita libera tra musica, amore e paesaggi tropicali.

– Rai Movie, ore 21:10. Un giovane torna alle Hawaii dopo il servizio militare e cerca di costruire una vita libera tra musica, amore e paesaggi tropicali. Belfagor – Il fantasma del Louvre – Iris, ore 21:14. Una misteriosa presenza si aggira nel museo del Louvre, portando una giovane donna al centro di un enigma tra leggenda e paura.

– Iris, ore 21:14. Una misteriosa presenza si aggira nel museo del Louvre, portando una giovane donna al centro di un enigma tra leggenda e paura. Hellas Verona – Virtus Entella – 20, ore 20:40. La Coppa Italia occupa la prima serata del canale con una sfida a eliminazione diretta.

– 20, ore 20:40. La Coppa Italia occupa la prima serata del canale con una sfida a eliminazione diretta. I misteri di Hannah Swensen – Rai Premium, ore 21:20. Hannah si ritrova coinvolta in un nuovo caso quando una festa a sorpresa viene sconvolta da una scoperta inquietante.

I film su Sky Cinema domenica 16 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – To Catch a Killer . Thriller crime con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn, costruito attorno alla caccia a un assassino difficile da fermare.

– . Thriller crime con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn, costruito attorno alla caccia a un assassino difficile da fermare. Sky Cinema Due, ore 21:15 – 21 grammi – Il peso dell’anima . Dramma corale diretto da Alejandro González Iñárritu, con Sean Penn, Naomi Watts e Benicio Del Toro.

– . Dramma corale diretto da Alejandro González Iñárritu, con Sean Penn, Naomi Watts e Benicio Del Toro. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Cattivissimo me 3 . Film d’animazione con Gru, Lucy, Dru e i Minions.

– . Film d’animazione con Gru, Lucy, Dru e i Minions. Sky Cinema Action, ore 21:00 – La leggenda degli uomini straordinari . Avventura fantasy e action con Sean Connery.

– . Avventura fantasy e action con Sean Connery. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Five Nights at Freddy’s 2 . Nuovo capitolo horror ispirato al celebre videogioco.

– . Nuovo capitolo horror ispirato al celebre videogioco. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Breve storia d’amore . Film sentimentale italiano.

– . Film sentimentale italiano. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Vita segreta di Maria Capasso . Dramma italiano tratto dal romanzo di Salvatore Piscicelli.

– . Dramma italiano tratto dal romanzo di Salvatore Piscicelli. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Pari e dispari . Commedia action cult con Bud Spencer e Terence Hill.

– . Commedia action cult con Bud Spencer e Terence Hill. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Un boss in salotto. Commedia italiana con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero.

Stasera in TV, domenica 16 agosto: la scelta migliore

La proposta più importante della serata generalista è Stasera… Pippo Baudo su Rai 1, pensata come omaggio a un protagonista assoluto della televisione italiana. Rai 2 punta invece sullo sport con gli Europei di atletica, mentre Rai 3 sceglie il racconto umano di Che ci faccio qui.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Viaggi di nozze su Rete 4, Il sorpasso su La7, Official Secrets – Segreto di stato su Rai 5, Blue Hawaii su Rai Movie, Venom – La morte è solo l’inizio su Rai 4 e Belfagor – Il fantasma del Louvre su Iris.

Chi cerca sport può seguire Lazio – Mantova su Italia 1 oppure Hellas Verona – Virtus Entella sul 20. Sul fronte intrattenimento, TV8 propone Italia’s Got Talent, mentre il Nove punta su La Corrida con Amadeus.

Su Sky Cinema spiccano To Catch a Killer su Sky Cinema Uno, 21 grammi – Il peso dell’anima su Sky Cinema Due, Cattivissimo me 3 su Sky Cinema Family, Five Nights at Freddy’s 2 su Sky Cinema Suspense e Pari e dispari su Sky Cinema Comedy.