Racconto di una notte (Bir Gece Masalı) torna domenica 16 agosto 2026 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun prosegue con nuovi colpi di scena per Mahir e Canfeza, mentre le tensioni all’interno della famiglia Yılmaz continuano a crescere.

Dopo gli ultimi avvenimenti, i protagonisti devono fare i conti con segreti e incomprensioni che rischiano ancora una volta di mettere alla prova il loro matrimonio. Intorno a loro, inoltre, le vicende di Ferman, Efsane, Sevde e degli altri componenti della famiglia diventano sempre più complicate.

Racconto di una notte, anticipazioni del 16 agosto 2026

Nella puntata di domenica 16 agosto, Mahir e Canfeza cercano ancora una volta di difendere il loro rapporto dalle continue interferenze delle rispettive famiglie.

Canfeza vuole finalmente costruire una vita serena insieme al marito, ma nella villa continuano a emergere problemi che rendono praticamente impossibile trovare un momento di tranquillità.

Anche Mahir è stanco delle continue tensioni. Il commissario vorrebbe lasciarsi alle spalle i conflitti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, ma alcune questioni rimaste irrisolte tornano inevitabilmente a complicare la situazione.

Ferman deve affrontare le conseguenze delle sue bugie

Continua intanto la difficile situazione di Ferman, sempre più schiacciato dalle conseguenze della relazione clandestina con Efsane.

Il segreto ha ormai sconvolto gli equilibri familiari e diventa sempre più difficile impedire che tutta la verità venga a galla.

La posizione di Sevde rende la situazione ancora più delicata. La donna deve fare i conti con quanto sta accadendo intorno a lei e con una realtà sentimentale molto diversa da quella nella quale credeva.

Ferman si trova così davanti alle conseguenze delle proprie decisioni e comprende che non potrà continuare ancora a lungo a mantenere separate le sue due vite.

Mahir e Canfeza ancora messi alla prova

Anche per Mahir e Canfeza non mancano nuove difficoltà.

La loro storia è riuscita a sopravvivere a rapimenti, vendette, incomprensioni e alle continue interferenze delle famiglie, ma la serenità continua a essere lontana.

Canfeza vorrebbe che Mahir fosse completamente sincero con lei, soprattutto dopo aver scoperto quanto alcuni segreti abbiano condizionato il loro matrimonio.

Mahir, dal canto suo, continua a essere diviso tra il desiderio di proteggere la moglie e la necessità di affrontare questioni legate al proprio passato.

Tra i due l’amore rimane fortissimo, ma ancora una volta sarà necessario scegliere se affrontare insieme i problemi oppure permettere alle persone intorno a loro di dividerli.

Kursat e Gulizar sempre più vicini

Prosegue inoltre il particolare avvicinamento tra Kürşat e Gülizar.

Quello che inizialmente sembrava soltanto un rapporto fatto di battibecchi e provocazioni ha cominciato a trasformarsi in qualcosa di differente.

La sintonia tra i due non passa inosservata e potrebbe creare nuovi equilibri all’interno delle famiglie.

Per Kürşat si tratta soprattutto di una fase completamente nuova. Dopo essere stato per lungo tempo al centro delle tensioni che hanno coinvolto Mahir e Canfeza, l’uomo comincia a mostrare un lato differente del proprio carattere.

Cosa succederà tra Mahir e Canfeza?

Il cuore della puntata resta naturalmente il rapporto tra Mahir e Canfeza.

I due hanno attraversato praticamente ogni genere di ostacolo e proprio per questo il loro legame appare ormai molto più forte rispetto all’inizio della storia.

Le nuove difficoltà, però, dimostrano che la loro favola è ancora lontana dal tradizionale lieto fine.

Mahir dovrà soprattutto dimostrare a Canfeza di essere disposto a condividere con lei tutta la verità, mentre la ragazza dovrà decidere se riuscire ancora una volta a fidarsi dell’uomo che ama.

L’appuntamento con Racconto di una notte è per domenica 16 agosto 2026 in prima serata su Canale 5.