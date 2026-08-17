Lunedì 17 agosto Mogol compie 90 anni. Il celebre paroliere, autore dei testi di brani che hanno fatto la storia della musica, festeggia il compleanno e la Rai, per l’occasione, ha scelto di omaggiarlo con una serie di speciali in televisione.

Mogol 90 anni, un’esistenza votata al mondo della musica

Mogol, nato a Milano il 17 agosto del 1936, è uno degli autori di testi più conosciuto del nostro paese. Figlio di un importante dirigente della casa editrice musicale della Ricordi, nel ’55, dopo la seconda guerra mondiale, Giulio Repetti, vero nome di Mogol, scelse di seguire le orme del padre.

La notorietà arriva poco tempo, nel 1960, quando è uno degli autori del brano Non dire I cry di Tony Renis. Ma è l’anno seguente, nel ’61, che Mogol diventa famoso a livello nazionale scrivendo il testo di Al di là, canzone con la quale Luciano Tajoli e Betty Curtis vinsero il Festival di Sanremo.

Un successo, quello al Festival, che Mogol riuscì a ottenere altre due volte: nel ’65 con Se piangi se ridi di Bobby Solo e nel ’91 con Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.

Il sodalizio con Lucio Battisti

La carriera di Mogol, che oggi festeggia i 90 anni, cambia definitivamente nel 196, quando l’autore incontra un cantante all’epoca ancora poco conosciuto, ovvero Lucio Battisti. Si tratta di una collaborazione artistica che ha fatto la storia della musica del nostro paese. Mogol, infatti, ha scritto successi del calibro di Un’avventura, Il mio canto libero, Sì viaggiare, Una donna per amico e Con il nastro rosa.

Il sodalizio con Lucio Battisti terminò nel 1980 e in seguito Mogol ha iniziato collaborazioni con altri artisti, scrivendo brani molto conosciuti, da Oro di Mango a Cervo a primavera di Riccardo Cocciante, passando per Io non so parlar d’amore di Adriano Celentano. Per la sua fervente attività da autore, Mogol ha ottenuto, lo scorso febbraio, il Premio alla Carriera Città di Sanremo durante il Festival di Carlo Conti.

Mogol 90 anni, la Rai

Per i 90 anni di Mogol, la Rai ha deciso di proporre diversi speciali sul piccolo schermo. Su Rai Storia, dalle ore 13:00, è visibile Viva Mogol! Con i grandi della musica, una selezione dello spettacolo andato in onda su Rai 1 nel 2016 e condotto da Massimo Giletti. Nell’appuntamento presenziano diversi ospiti celebri, fra cui Giuliano Sangiorgi, Nek, Arisa, Ornella Vanoni e Franco Battiato. Alle 23:45, invece, tocca a un frammento della puntata del 7 marzo del 1982 di Blitz, programma di Gianni Minà.