Sono numerosi, come sempre, gli ospiti presenti in tv domenica 7 dicembre. Come di consueto, ampio spazio allo spettacolo è dato da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Domenica 7 dicembre ospiti tv, le interviste di Fazio

A Che tempo che fa, al via alle 19:30 su NOVE e guidato da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accoglie, in primis, le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. Direttamente dalla fiction Sandokan, invece, arriva l’attore Alessandro Preziosi, che presta il volto al personaggio Yanez.

Altro protagonista è Vincenzo Salemme, a teatro con la commedia Ogni promessa è debito, da lui diretta, scritta e recitata. Per lo spazio dedicato all’attualità ci sono i giornalisti Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, oltre che lo scrittore Antonio Scurati e l’artista Michelangelo Pistoletto, in mostra alla Reggia di Monza. Da segnalare l’intervento, oramai divenuto punto fisso del programma, del professor Roberto Burioni.

Nella seconda parte c’è Il Tavolo. Agli ospiti fissi Mara Maionchi, Nino Frassica, La Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani si aggiungono Alessia Marcuzzi, Vincenzo Salemme, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Roberto Giacobbo, Diego Abatantuono e Giucas Casella.

Le interviste di Domenica In

Spostando l’attenzione su Domenica In, nella puntata del 7 dicembre, al via alle 14:00 su Rai 1, la conduttrice Mara Venier intervista Amanda Lear, icona della musica italiana conosciuta in tutto il mondo. Da Ballando con le stelle arriva Andrea Delogu, accompagnata dal maestro di ballo Nikita Perotti.

Il cantautore Mogol presenta il libro Senza paura, la mia vita e la cantante Orietta Berti si esibisce con il suo ultimo brano, cioè Chi ama chiama. Infine, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi condivide l’emozione di essere stato uno dei tedofori a Roma per la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Mara Venier e Tommaso Cerno guidano un talk di attualità dedicato alla vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli. Ospiti di tale spazio sono la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e Giovanna Botteri. Infine, Teo Mammucari guida i giochi telefonici Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In ed Enzo Miccio propone un focus, in collegamento da Milano, sulla Prima del Teatro alla Scala.

Domenica 7 dicembre ospiti tv, i protagonisti di Kilimangiaro

Su Rai 3, il 7 dicembre dalle 16:45, Camila Raznovich guida Kilimangiaro. L’architetto paesaggista Francesco Garofalo racconta i suoi progetti dedicati al verde di Mantova, mentre il meteorologo del CNR Giulio Betti approfondisce ciò che è avvenuto nel sud-est asiatico, dove oltre 1.500 persone hanno perso la vita a causa di eventi meteorologici estremi. La scienziata Antonella Fioravanti, nota in tutto il mondo, presenta il suo libro Viaggio nel mondo invisibile. Microrganismi, salute e cambiamento climatico. Il difficile equilibrio della vita sulla Terra. Infine, ci sono Ambrogio Beccaria e Francesca Clapcich, rispettivamente quarto e secondo classificati alla regata Transat Café L’Or 2025.