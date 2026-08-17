La nuova settimana, quella dal 17 al 23 agosto, di La Promessa si annuncia ricca di segreti, lettere scomparse e decisioni dolorose. La soap spagnola, in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù, tra amori ostacolati e intrighi familiari.

Gli episodi porteranno al centro della scena la lettera di Catalina, il ruolo ambiguo di Leocadia, il sacrificio di Curro, la proposta di far sposare Ángela con Beltrán e un nuovo ingresso a palazzo destinato a mettere in crisi gli equilibri sentimentali.

La Promessa 17-23 agosto 2026 – lunedì 17 agosto 2026

La settimana si apre con Adriano deciso a far arrivare la lettera di Catalina all’investigatore. L’uomo sceglie di affidarsi a Leocadia, convinto che possa essere il canale giusto per consegnare il documento senza sollevare sospetti.

La decisione, però, si rivela rischiosa. La lettera scompare misteriosamente e a La Promessa cominciano a circolare nuovi dubbi. Chi aveva interesse a far sparire quel messaggio? E soprattutto, cosa conteneva di tanto importante da dover essere intercettato?

La Promessa, trama martedì 18 agosto 2026

Curro continua a soffrire per la situazione di Ángela, destinata a un matrimonio che non desidera. Il ragazzo vorrebbe proteggerla, ma ogni soluzione sembra avere un prezzo troppo alto.

A complicare tutto interviene Leocadia, che suggerisce una via d’uscita estrema: far sposare Ángela con Beltrán, così da impedirle le nozze con il Capitano. Curro ascolta il consiglio, ma capisce che proporlo alla ragazza significherà ferirla e mettere a rischio il loro rapporto.

La Promessa 17-23 agosto 2026 – mercoledì 19 agosto 2026

Nel nuovo episodio, Curro trova il coraggio di parlare con Ángela. Le propone di sposare Beltrán per sottrarsi al destino che altri stanno preparando per lei, ma sceglie di non rivelarle che l’idea è arrivata da Leocadia.

La giovane resta profondamente turbata. Da un lato capisce che Curro sta cercando di salvarla, dall’altro si sente tradita da una proposta che sembra cancellare il sentimento che li lega. Il loro amore entra così in una fase dolorosa e piena di incomprensioni.

La Promessa, trama giovedì 20 agosto 2026

L’arrivo di Beltrán a La Promessa porta nuova agitazione. Il giovane, amico di Jacobo, si presenta subito come una figura affascinante, elegante e capace di attirare l’attenzione di chi lo incontra.

Ángela si accorge di avere alcuni punti in comune con lui, ma il suo cuore resta legato a Curro. La possibilità di un matrimonio di convenienza la mette davanti a un conflitto difficile: salvare se stessa da un destino imposto o restare fedele a un amore che sembra non avere futuro.

La Promessa 17-23 agosto 2026 – venerdì 21 agosto 2026

Curro sprofonda nello sconforto. Sapere che la donna che ama potrebbe sposare un altro lo distrugge, anche se è stato lui stesso a proporle quella via d’uscita per proteggerla dal Capitano.

Il ragazzo vive il suo gesto come un sacrificio necessario, ma la sofferenza diventa sempre più difficile da nascondere. Intanto Leocadia continua a muoversi con prudenza, consapevole di avere un ruolo determinante nelle scelte di Ángela e Curro.

La Promessa, trama sabato 22 agosto 2026

A palazzo cresce il mistero intorno alla lettera di Catalina. Adriano vuole capire che fine abbia fatto e comincia a sospettare che qualcuno abbia volutamente ostacolato il suo piano.

Nel frattempo Ángela deve affrontare la pressione di chi le chiede di prendere una decisione. Beltrán appare come una possibilità concreta, ma ogni passo verso di lui allontana la ragazza da Curro e rende più dolorosa la loro separazione.

La Promessa 17-23 agosto 2026 – domenica 23 agosto 2026

La settimana si chiude con Ángela davanti a una scelta sempre più difficile. Accettare il piano della madre e sposare Beltrán potrebbe salvarla da Lorenzo e dal Capitano, ma significherebbe rinunciare a ciò che prova per Curro.

A La Promessa, intanto, i segreti continuano a moltiplicarsi. La lettera scomparsa di Catalina, le manovre di Leocadia e il dolore di Curro preparano una nuova fase di tensione, in cui nessuno sembra davvero libero di scegliere il proprio destino.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.