50 km all’ora è una commedia italiana del 2024 diretta da Fabio De Luigi, in onda in prima visione TV su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Protagonisti sono Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, rispettivamente nei ruoli dei fratelli Rocco e Guido, che si ritrovano dopo moltissimi anni in occasione della morte del padre.

Il funerale diventa l’inizio di un viaggio decisamente fuori dal comune. Rocco e Guido recuperano i loro vecchi motorini e partono attraverso l’Emilia-Romagna a una velocità massima di 50 chilometri orari. Tra incontri improbabili, vecchi rancori e confessioni, il viaggio diventa soprattutto l’occasione per recuperare un rapporto che sembrava ormai perduto.

Regia e protagonisti del film 50 km all’ora

La regia è di Fabio De Luigi, che firma anche la sceneggiatura insieme a Giovanni Bognetti. Il film è liberamente ispirato alla commedia tedesca 25 km/h di Markus Goller.

Fabio De Luigi interpreta Rocco, rimasto vicino al padre e legato alla vita del paese. È un uomo apparentemente tranquillo che nasconde però frustrazioni e rimpianti.

Stefano Accorsi interpreta invece Guido, suo fratello, che molti anni prima ha abbandonato casa per girare il mondo lavorando come animatore turistico.

Alessandro Haber è Corrado, il padre dei protagonisti, mentre Simone Baldasseroni interpreta Luca, il figlio che Guido non ha mai realmente conosciuto. Nel cast troviamo inoltre Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Paolo Cevoli, Marina Massironi, Barbara Abbondanza, Miriam Previati e Alice Palazzi.

Dove è stato girato?

50 km all’ora è stato girato prevalentemente in Emilia-Romagna, trasformando il viaggio dei protagonisti in un percorso attraverso alcuni dei paesaggi più caratteristici della regione.

Le riprese hanno interessato Fanano, Pavullo nel Frignano, Lizzano in Belvedere, Cervia, Ravenna, Lido di Dante, Lido di Savio, Cesena, Bertinoro, Borghi, San Giovanni in Galilea, Longiano e Comacchio.

Alcune sequenze sono state realizzate anche a Milano, dove Guido cerca suo figlio Luca.

Trama del film 50 km all’ora in onda su Prime Video

Rocco e Guido sono fratelli, ma da anni praticamente non hanno più rapporti.

Guido ha lasciato casa molto tempo prima per girare il mondo, mentre Rocco è rimasto accanto al padre Corrado, uomo dal carattere difficile con il quale ha condiviso anche il lavoro nell’officina di famiglia.

La morte dell’anziano costringe i due fratelli a incontrarsi nuovamente.

Dopo il funerale, Guido scopre una lettera nella quale il padre sembra finalmente perdonarlo e gli chiede di esaudire un ultimo desiderio: portare le sue ceneri a Cervia e spargerle sulla tomba della moglie.

Rocco e Guido decidono così di recuperare un progetto che avevano immaginato quando erano adolescenti.

Rimettono in funzione due vecchi motorini, un Piaggio Ciao e un Atala Califfone, e partono.

La loro velocità è ridicola e il viaggio diventa inevitabilmente lunghissimo.

Ma proprio questa lentezza permette ai due di ricominciare a parlarsi.

Guido ha un figlio?

Durante una delle tappe arriva una confessione destinata a cambiare il viaggio.

Guido rivela a Rocco di avere un figlio di nome Luca, nato circa diciotto anni prima da una relazione con una donna di Milano.

Non ha mai costruito un vero rapporto con lui.

Rocco convince quindi il fratello a raggiungere Milano e almeno vedere il ragazzo.

I due riescono a rintracciare Luca e, senza rivelargli immediatamente la verità, trascorrono del tempo insieme a lui giocando una partita di calcio.

Per Guido è un momento fondamentale. Comincia infatti a comprendere che, continuando a fuggire dalle proprie responsabilità, rischia di ripetere con Luca gli stessi errori che hanno distrutto il rapporto con suo padre.

Spoiler finale: come finisce 50 km all’ora?

Dopo numerose disavventure, Rocco e Guido riescono finalmente ad arrivare a Cervia.

In realtà le vere ceneri di Corrado non sono più nell’urna. Durante un rave, Rocco, alterato dalle sostanze assunte e ancora pieno di rabbia nei confronti del padre, le ha disperse sulle colline.

Per nascondere ciò che ha fatto, ha poi riempito l’urna con la cenere presa da un barbecue.

Guido non conosce la verità e i due portano comunque a termine simbolicamente l’ultima volontà del padre sulla tomba della madre.

La missione è conclusa e sembra arrivato il momento di separarsi.

Guido dovrebbe ripartire e tornare alla propria vita di sempre. Arrivato alla stazione, però, prende una decisione differente.

Guido torna da suo figlio Luca?

Sì. Guido decide finalmente di assumersi le proprie responsabilità e raggiunge Luca.

Quando il ragazzo lo vede arrivare alla porta, comprende immediatamente chi sia realmente quell’uomo incontrato poco tempo prima.

Ma il film conserva per gli ultimi minuti anche un’altra importante rivelazione.

La lettera di Corrado non conteneva affatto il perdono per Guido.

Il vero messaggio del padre era ancora pieno di rabbia e rancore. È stato Rocco a scrivere una nuova lettera, facendo credere al fratello che Corrado lo avesse perdonato.

Rocco aveva bisogno di un pretesto per convincere Guido a partire insieme a lui e realizzare finalmente quel viaggio che avevano progettato da ragazzi.

La bugia riesce così a produrre qualcosa che Corrado non era riuscito a fare in vita: riavvicinare i suoi due figli.

E soprattutto permette a Guido di spezzare il ciclo familiare, scegliendo di non diventare per Luca lo stesso padre distante che Corrado era stato per lui.

50 km all’ora: il cast completo

Di seguito il cast del film 50 km all’ora e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori