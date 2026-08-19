“Io sono ancora qua“. Con questo claim, Mara Venier e il Direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone hanno lanciato, nella pubblicità che ha debuttato il 18 agosto, la stagione 2026-2027 di Domenica In e di seguito vi sveliamo alcune delle novità attese.

Domenica In 2026-2027 novità, i conduttori

La certezza di Domenica In 2026-2027 è rappresentata dai conduttori. La nuova edizione della trasmissione, al via domenica 27 settembre alle ore 14:00 su Rai 1, sarà guidata ancora una volta da Mara Venier, all’ottavo anno consecutivo al timone del rotocalco. Al suo fianco ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il giornalista guiderà le pagine dedicate alla cronaca e all’attualità, mentre il wedding planner, come lo scorso anno, curerà gli spazi dedicati al lifestyle e ai grandi personaggi del passato.

La rubrica dedicata al pranzo della domenica

Al centro delle puntate di Domenica In, di cui il già citato Angelo Mellone sarà anche autore, ci saranno le interviste ai personaggi del mondo dello sport, della televisione e del cinema. I faccia a faccia con gli ospiti saranno in diretta ma potranno anche essere registrati precedentemente.

Se l’ossatura del format rimarrà pressoché identica, quel che cambia sarà il contorno. Nelle dirette, infatti, ci saranno alcune rubriche che rappresenteranno delle vere e proprie novità. Presente, in primis, uno spazio dedicato al racconto del territorio e delle tradizioni culinarie del nostro paese, con un ampio approfondimento dedicato all’abitudine, diffusissima in Italia ma non solo, di riunire le famiglie per il pranzo della domenica.

A tal proposito, Mara Venier dovrebbe realizzare dei collegamenti con diverse zone del nostro paese, firmando un racconto corale in grado di coinvolgere direttamente il territorio.

Domenica In 2026-2027 novità, lo spazio per i nuovi talenti

Nella stagione di Domenica In 2026-2027, poi, ci sarà uno spazio dedicato alla scoperta dei giovani talenti. A tal proposito, da settimane la Rai è alla ricerca di persone sconosciute in possesso di qualità artistiche di varia natura. I requisiti sono pochi e semplici, come ricorda l’annuncio della TV di Stato: “Sai fare qualcosa di sorprendente? Fai ridere, sai conquistare il pubblico o hai un talento che non assomiglia a nessun altro? Domenica In sta cercando nuovi talenti“.

La selezione non è aperta a chiunque. Il rotocalco domenicale, forse nel tentativo di attrarre un po’ di pubblico giovane, ha limitato il casting esclusivamente alle persone con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. Non è chiaro se questi talenti si sfideranno fra loro o se, invece, si limiteranno a realizzare delle performance.