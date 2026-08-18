Salvo Sottile attacca Sigfrido Ranucci. Dopo quello con Milo Infante, si profila all’orizzonte un nuovo scontro verbale con protagonista il nuovo conduttore di Ore 14, che ha scelto di commentare il caso che coinvolge il conduttore di Report, al centro delle polemiche dopo l’attentato che avrebbe organizzato ai suoi danni l’amico Valter Lavitola.

Salvo Sottile attacca Sigfrido Ranucci, cosa ha detto il giornalista

Mancano sempre meno giorni all’esordio di Salvo Sottile su Rai 2. Il giornalista, infatti, nella prossima stagione sarà grande protagonista sulla TV di Stato, essendo il nuovo padrone di casa sia di Ore 14 che del suo spin off di prime time Ore 14 Sera.

In attesa del debutto, Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, nel quale ha affermato: “Ranucci ha fatto dell’opportunità il suo marchio di fabbrica. A giornalisti, politici, manager che non avevano commesso nessun reato, ma avevano avuto una strana frequentazione, Ranucci era il primo a chiedere che facessero un passo indietro. Se tu fai il maestro, il fustigatore dei costumi, devi dare il buon esempio“. A domanda diretta, Sottile si dice sicuro dell’esistenza di una doppia morale: “Quando riguarda gli altri, questi devono rispondere alle domande, quando riguarda te il problema di opportunità non esiste. Non rispondi alle domande e pubblichi post deliranti, quasi da mitomane. Ranucci parla solo di sé invece di tutelare la sua squadra“.

L’auspicio delle dimissioni

Salvo Sottile non ha risparmiato altri attacchi nei confronti di Sigfrido Ranucci, accusato di non tutelare la squadra di giornalisti che lavora a Report: “Report non è Ranucci, salviamo il programma dal suo conduttore. Non sta tutelando i collaboratori. Lui gestisce Report da solo, ma la trasmissione ha 43 collaboratori esterni e 22 giornalisti interni. Paradossalmente quello più tutelato è lui, perché è vicedirettore Rai. Ranucci dovrebbe dire: ragazzi, da uomo Rai tutelo la mia squadra e faccio un passo indietro. Il senso qual è? Report deve continuare, ci sono giornalisti bravissimi che possono condurlo. Perché non lo fa? Perché Sigfrido Ranucci resta attaccato a questa poltrona“.

Salvo Sottile attacca Sigfrido Ranucci, il precedente con Milo Infante

Al momento, Sigfrido Ranucci ha deciso di non rispondere agli attacchi di Salvo Sottile, mentre quest’ultimo continua ad aggiornare i suoi seguaci sul caso mediante le pagine social. Quello con il conduttore di Report, tuttavia, non è il primo scontro a distanza che Sottile ha avuto nel corso delle ultime settimane, che sono state decisamente movimentate.

A luglio, dopo un’intervista di Infante in merito al suo passato in Rai, il nuovo padrone di casa di Ore 14 aveva deciso di rispondere via social, definendolo ironicamente “persona creativa” per aver deciso di intitolare Ore 11 il suo nuovo format di Rete 4.