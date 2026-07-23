Non accennano a placarsi le polemiche relative al futuro di Report. La Rai, infatti, ha annunciato ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Intanto, circolano delle indiscrezioni legate a una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione della trasmissione.

Futuro Report, continua l’inchiesta sul cosiddetto caso Ranucci

A scatenare il caso ci sono, come è noto, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria legata all’attentato subito da Sigfrido Ranucci ad ottobre dell’anno scorso.

Gli inquirenti, infatti, hanno concentrato i loro sforzi sull’imprenditore Valter Lavitola. Amico di Ranucci, è considerato, da chi indaga, il mandante. Un’accusa, questa, che Lavitola ha sempre smentito, ma che ha comunque scatenato una serie di speculazioni, con alcuni che hanno ipotizzato che l’imprenditore possa aver messo in scena un finto attentato per aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua possibile discesa in politica.

Uno scenario non supportato da alcuna prova e già ampiamente smentito dai diretti interessati.

La sospensione delle repliche estive e l’annuncio di ulteriori approfondimenti

In attesa che la situazione si faccia più chiara, la Rai ha annunciato, alcune settimane fa, la decisione di sospendere cautelativamente le repliche estive di Report.

Il 20 luglio scorso, inoltre, la TV di Stato ha comunicato di aver avviato ulteriori approfondimenti sulla vicenda riguardante Sigfrido Ranucci. La Rai, in una nota, ha affermato: “Rai, in coerenza con le linee guida EBU e nel rispetto del vigente Contratto di Servizio, è tenuta ad adottare criteri netti e chiari in relazione al giornalismo investigativo e d’inchiesta: a partire dal principio di imparzialità ed indipendenza, a quello di accuratezza nello svolgimento delle inchieste, a quello sulla verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse. Nello stesso tempo Rai intende tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del Servizio Pubblico fondato su professionisti che ogni giorno conducono con serietà, cura, professionalità e rispetto delle regole deontologiche il loro lavoro“.

L’emittente ha poi concluso: “L’attivazione delle verifiche interne costituisce un atto dovuto a tutela della Rai, delle persone coinvolte e dei principi che regolano l’attività del Servizio Pubblico“.

Futuro Report, il conduttore potrebbe essere sostituito

La situazione intorno a Report, insomma, è tutt’altro che chiara. In attesa di capire che risultati avranno gli approfondimenti lanciati dalla Rai non sembra essere in dubbio il futuro del programma di inchieste. Esso, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà regolarmente in onda dall’8 novembre su Rai 3, dalle ore 20:30. Potrebbe non essere scontato, invece, il ritorno alla conduzione di Sigfrido Ranucci. Secondo alcune indiscrezioni, la TV di Stato potrebbe optare per una sostituzione. Qualora ciò avvenisse, il timone del format potrebbe passare a una risorsa interna del programma.