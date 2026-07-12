In una calda domenica di luglio c’è uno scontro che sta coinvolgendo Milo Infante e Salvo Sottile. Di seguito vi raccontiamo ciò che è accaduto fra i due conduttori.

Milo Infante Salvo Sottile scontro, cosa ha detto il nuovo conduttore Mediaset

Lo scontro a distanza fra Milo Infante e Salvo Sottile è iniziato con la pubblicazione di un’intervista che il primo ha rilasciato al quotidiano Il Messaggero. Sfruttando tale occasione, il giornalista ha tenuto a chiarire, in primis, di non essere passato a Mediaset solamente per una questione economica, sostenendo di essere alla ricerca di nuove sfide professionali: “Sono andato via quando ho capito che il mio tempo era finito, restare non aveva più senso. Alla Rai avevo solo chiesto un adeguamento: cercavo considerazione e progettualità. Volevo crescere“.

In seguito ha parlato dell’approdo di Salvo Sottile a Ore 14, confessando: “Ho visto che su Instagram ha fatto una locandina usando l’Intelligenza Artificiale e il suo viso, mi è sembrato un po’ triste. Mi ha mandato un messaggio, gli ho risposto in bocca al lupo. Lui è bravo. Mi aspettavo che cambiassero il titolo, un po’ come il ritiro della maglia nel calcio“.

La risposta del nuovo conduttore di Ore 14

Poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista è intervenuto, con un lungo post sui social, Salvo Sottile. Il conduttore ha chiarito: “Milo racconta di aver visto una locandina realizzata con l’intelligenza artificiale con il mio volto e il logo di Ore 14. Dice che gli è sembrata “triste”. Piccola precisazione. Quella locandina non l’ho fatta io. L’aveva realizzata un follower e chi gestisce i miei social l’ha pubblicata perché l’ha trovata simpatica. Non era un messaggio indirizzato a lui e tantomeno una provocazione. Poi aggiunge che si aspettava che la Rai cambiasse il titolo del programma. Usa una metafora calcistica: “come quando si ritira una maglia”. Ecco, le maglie si ritirano quando ti chiami Maradona, Totti o Baresi. Non quando cambi azienda“.

Il conduttore ha proseguito: “Quando ho lasciato Quarto Grado, nessuno ha pensato di cambiare il titolo. È rimasto Quarto Grado. Perché i programmi televisivi sono marchi editoriali. Appartengono alle aziende, hanno un valore commerciale, una riconoscibilità costruita negli anni. La Rai ha deciso di conservare Ore 14 perché è un brand importante. Se fosse dipeso da me, magari gli avrei anche dato un nome diverso. Ma non era una decisione mia“.

A questo punto, Salvo Sottile non risparmia un attacco al collega: “Qui arriva la parte che mi ha strappato un sorriso. Perché Milo, che considero un bravo professionista ed è famoso per la sua vena creativa, quando ha dovuto battezzare il suo nuovo programma… lo ha chiamato Ore 11. In pratica, Ore 14… con il fuso orario di Mediaset. Gli auguro sinceramente ogni fortuna nella sua nuova avventura. Ma forse, prima di chiedere di ritirare una maglia, bisogna entrare nella storia del club. E in televisione, come nel calcio, succede davvero a pochissimi”.

Milo Infante Salvo Sottile scontro, quando debuttano Ore 14 e Ore 11

Al momento, Milo Infante non ha fornito altre dichiarazioni, scegliendo quindi di non rispondere al collega. Nonostante manchino ancora diverse settimane all’inizio della stagione, dunque, il clima sembra già rovente.

Milo Infante, come è noto, debutterà con Ore 11 il 24 agosto, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 su Rete 4. L’esordio di Salvo Sottile a Ore 14, invece, è previsto il 14 settembre, con la trasmissione proposta, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 14:05 alle 15:30 su Rai 2.