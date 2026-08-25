Da giorni pubblicizzata in tv, la trilogia di Dan Brown non aveva fatto i conti con il calcio. Lunedì 24 agosto, infatti, Rai 2 ha tagliato il finale del film Il Codice da Vinci, scatenando le polemiche del pubblico, per Il Processo del Lunedì.

Rai 2 finale tagliato Il Codice da Vinci, cosa è successo

Il 24 agosto, la Rai ha deciso di dare il via, sulla seconda rete, a un ciclo di pellicole tratte dai celebri romanzi di Dan Brown, ma l’inizio, come detto, non è stato dei migliori. Il primo film a essere andato in onda è Il Codice da Vinci, kolossal del 2006 diretto da Ron Howard e con Tom Hanks nel ruolo del protagonista Robert Landon.

Quando mancavano pochi minuti alla fine della produzione, l’inquadratura che in quel momento era occupata da un primo piano di Tom Hanks si è sfumata improvvisamente e, con lo stupore del pubblico, è apparso il bumper di Rai 2 che appare al termine di una produzione, con la voce narrante che dava l’arrivederci ai spettatori.

La pellicola sfumata per Il Processo del Lunedì

Coloro che stavano guardando Il Codice da Vinci hanno capito solamente in questo momento che il film era stato bruscamente tagliato. La motivazione dietro questa scelta, seppur non ufficiale, è facilmente immaginabile: evitare di far slittare anche solo di pochi minuti la partenza de Il Processo del Lunedì, nuova edizione dello storico programma di approfondimento calcistico, guidato quest’anno da Paolo Paganini e Marco Mazzocchi.

Al di là delle motivazioni, la scelta di tagliare un film è sempre sbagliata e denota una gestione del palinsesto tutt’altro che corretta. L’intera situazione, d’altronde, si sarebbe potuta evitare limitando, ad esempio, lo sforo del TG2 Post, la cui puntata è durata circa 4 minuti in più del previsto.

Rai 2 finale tagliato Il Codice da Vinci, le polemiche sui social

Il taglio di Rai 2 al finale de Il Codice da Vinci ha scatenato grandi polemiche dei spettatori. Sui social, infatti, ci sono decine di messaggi di protesta, alcuni dei quali lamentano anche l’eccessiva importanza che il mondo della televisione dà al mondo del calcio.

Al momento, la Rai non è intervenuta nella questione e non ha rilasciato alcun comunicato di scuse o di spiegazione per quel che è accaduto. Oggi, 25 agosto, l’appuntamento con la trilogia di Dan Brown è confermato, con la messa in onda di Angeli e Demoni, al via alle ore 21:20. Si spera che, almeno questa volta, il pubblico possa vedere anche il finale.