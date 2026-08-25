L’attesa è quasi finita per i fan di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi si prepara a tornare su Canale 5 con la stagione 2026/2027, che segnerà il ritorno del Trono Classico e del Trono Over dopo la pausa estiva.

Le registrazioni sono ormai alle porte e iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili tronisti e sui protagonisti che animeranno il programma nei prossimi mesi.

Quando inizia Uomini e Donne 2026/2027

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda su Canale 5 da lunedì 21 settembre 2026, nella tradizionale fascia pomeridiana.

Prima del debutto televisivo, la redazione registrerà le prime puntate tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, così da avere un congruo numero di appuntamenti già pronti per la messa in onda.

Come ogni anno, sarà Maria De Filippi a guidare il programma, affiancata dagli opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il Trono Over riparte da Gemma Galgani

Tra le presenze considerate ormai immancabili dovrebbe esserci ancora una volta Gemma Galgani, protagonista del Trono Over da oltre dieci anni.

La dama torinese continuerà il suo percorso alla ricerca dell’amore, tra nuove conoscenze e gli immancabili confronti con Tina Cipollari.

Secondo le indiscrezioni, nel parterre femminile potrebbero tornare anche:

Barbara De Santi

Gloria Nicoletti

Rosanna Siino

Sabrina Zago

Cristina Tenuta

Per quanto riguarda gli uomini, resta in dubbio il ritorno di Mario Lenti, mentre sarebbe sempre più probabile quello di Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più amati dal pubblico.

Potrebbero inoltre rientrare nel programma anche Cinzia Paolini e Marco Troiani, dopo la conclusione della loro relazione.

Chi saranno i nuovi tronisti?

Grande curiosità anche per il Trono Classico, con i nomi dei nuovi tronisti ancora top secret.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, la redazione avrebbe effettuato diversi provini con alcuni protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Soraya, ex fidanzata di Cristian, protagonista di una delle storie più seguite del reality. Un suo eventuale approdo sul trono potrebbe regalare numerosi colpi di scena, soprattutto se tra i corteggiatori dovessero presentarsi l’ex Cristian oppure Dimitri, il single conosciuto durante il programma.

Gli altri nomi in lizza

Tra i possibili nuovi protagonisti figurano anche:

Grazia Kendi , reduce dalla fine della relazione con Mattia Scudieri;

, reduce dalla fine della relazione con Mattia Scudieri; Matteo Stratori , ex corteggiatore di Sara Gaudenzi;

, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi; Marco Veneselli , anche lui ex corteggiatore di Sara;

, anche lui ex corteggiatore di Sara; Raffaella Scuotto, che potrebbe tornare nel dating show con un ruolo completamente diverso rispetto al passato.

Per il momento, tuttavia, nessuno dei nomi è stato confermato ufficialmente dalla produzione.

Cresce l’attesa per la nuova stagione

Come ogni anno, le prime registrazioni permetteranno di conoscere con qualche settimana di anticipo i protagonisti della nuova edizione e le prime dinamiche del Trono Classico e del Trono Over.

I fan dovranno quindi attendere ancora pochi giorni per scoprire le scelte definitive di Maria De Filippi e della redazione, che anche quest’anno promettono un’edizione ricca di nuove storie d’amore, confronti e colpi di scena.