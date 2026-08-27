La serialità americana parla sempre più italiano. A dimostrarlo c’è The Gentlemen 2, che vanta nel cast ben tre attori italiani.

The Gentlemen 2 attori italiani, parte della serie ambientata in Italia

Creata da Guy Ritchie, la seconda stagione di The Gentlemen appartiene al genere poliziesco e debutta su Netflix il prossimo 3 settembre. L’Italia è grande protagonista del progetto: una parte della trama, infatti, è ambientata nel nostro paese, dove si sono svolte anche alcune riprese, che si sono concentrate soprattutto nei territori adiacenti il Lago Maggiore.

Tre, in particolare, sono gli attori italiani che si uniscono alla serie. Il primo è Sergio Castellitto, che presta il volto a Marco Moretti, un boss della mafia potente e spietato. Sono presenti, inoltre, Benedetta Porcaroli che interpreta Bella e Michele Morrone che invece è Cico Maldini, un faccendiere molto instabile e che aiuta i protagonisti a muoversi nel mondo criminale italiano.

Una serie tv che è un successo globale

The Gentleman, che sta per approdare in tv con la seconda stagione e che è già stata promossa per un terzo capitolo, è stato un vero e proprio successo globale. I primi appuntamenti sono stati rilasciati, sempre da Netflix, nel marzo del 2024 e la produzione ha subito convinto sia il pubblico che la critica.

Non è un caso che la serie tv sia entrata nella top 10 delle più viste in 90 dei Paesi in cui Netflix è attivo. In 75 di questi, inoltre, la produzione ha raggiunto la prima posizione. Fra il 2024 e il 2025, The Gentlemen ha superato la soglia delle 100 milioni di visualizzazioni.

Numeri, questi, che spiegano quanto la serie tv rappresenti una vetrina di primo livello non solo per i tre attori, ma per l’intero mondo del cinema italiano.

The Gentlemen 2 attori italiani, la trama

Durante The Gentleman 2 al centro della storia tornano Eddie e Susie. Oramai è da più di un anno che i due lavorano insieme per cercare di aumentare gli affari all’estero di Bobby. Quest’ultimo, tuttavia, continua a prendere delle decisioni apparentemente senza senso, che costringono i due a prendere una decisione molto importante: stare fermi a guardare oppure agire, correndo però il rischio di perdere tutto.

The Gentlemen 2 attori italiani, il cast

Ai già citati Sergio Castellitto, Benedetta Porcaroli e Michele Morrone, nel cast di The Gentlemen 2 tornano Theo James e Kaya Scodelario, che interpretano i già citati Eddie e Susie. A Ray Winstone il compito di prestare nuovamente il volto a Bobby. Infine sono confermati nella serie Joely Richardson e Vinnie Jones, ovvero Lady Sabrina Horniman e Geoff.