Martedì 19 maggio si è svolta, in diretta su Canale 5 dalle 22:00, la finale del Grande Fratello Vip. L’appuntamento, che abbiamo seguito in tempo reale, è guidato da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Ad inizio puntata è chiuso il televoto fra Renato Biancardi e Raimondo Todaro, che ha decretato l’ultimo finalista. Esso si è conteso la vittoria con Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Grande Fratello Vip diretta finale, inizia la puntata

La finale del Grande Fratello Vip inizia nel segno del ballo. I finalisti all’esterno della Casa, Ilary Blasi e gli ex concorrenti in studio eseguono una coreografia. Poi Blasi con Francesca Manzini mettono in scena una danza del ventre.

La conduttrice chiude il televoto e propone un focus sul rapporto fra Renato, Raul e Lucia. I primi due sono sembrati molto vicini, ma il primo si è molto arrabbiato con l’inquilino dopo un commento che lui ha rivolto nei confronti della ragazza. Una clip ricostruisce l’accaduto, poi in diretta si commenta. Renato confessa di essersi sentito tradito dal compagno di avventura. Lucia ammette: “Una sera, parlando all’orecchio con Raul, gli ho chiesto se, all’esterno del programma, a lui sarebbe piaciuto vedermi“. Antonella Elia però non ci sta: “Sono allibita, lei mente. Mi ha detto che ci vorrebbe andare a letto“.

Selvaggia Lucarelli critica: “Non so se ti sei resa conto, ma è l’ennesimo capolavoro di Renato, che per due mesi ha giocato sul filo dell’ambiguità con te e improvvisamente, a pochi giorni dalla finale, si è riscoperto innamorato. Renato, tu non sei mai stato lineare con i tuoi comportamenti e non puoi pretendere che gli altri lo siano con te“.

La conduttrice chiude l’argomento e comunica l’esito del televoto. Vince, con il 66,05 % dei consensi, Raimondo Todaro. La conduttrice, prima di salutare Renato, lo informa del fatto che Lucia ha lasciato un bigliettino nel bagaglio di Raul con scritto “Ti voglio bene davvero, su di me potrai sempre contare non solo per fare festa“. Fuori dalla Porta Rossa il cantante riabbraccia la figlia e la sua ex moglie.

Grande Fratello Vip diretta finale, il riassunto dell’edizione

La finale del Grande Fratello Vip continua con un grande classico del format: il filmato che sintetizza il meglio dell’edizione. Ilary Blasi, poi, chiama Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ovvero le prime ad acquisire lo status di finaliste. Devono recarsi nella Nuvola, dove ci sono sei caselle. La Mussolini si è posizionata sulla n°5, ovvero la casella nera, che la condanna ad andare direttamente al televoto. Elia, dunque, deve scegliere una persona da mandare al televoto contro l’ex parlamentare. La sua scelta ricade su Raul Dumitras.

Alessandra e Raul devono indicare il nome di uno fra Volpe, Todaro e Lucia da mandare al televoto flash con loro. La scelta è ricaduta su Adriana Volpe. Il meno votato fra Raul, Alessandra e Adriana è eliminato. Subito dopo è aperto un altro televoto flash, ovvero quello fra Raimondo Todaro, Lucia Ilardo e Antonella Elia. Anche in questo caso, il meno votato sarà eliminato.

In attesa di conoscere gli esiti, c’è una sorpresa per Alessandra Mussolini. L’ex parlamentare ripercorre i tanti impegni della sua vita, dal cinema alla politica. Incontra, poi, la sorella Elisabetta. Si cambia argomento: Raul gioca a Indovina la canzone. Quel che non sa il concorrente è che colei che canta i brani sarà la mamma Lumy. Il vip riconosce subito la madre, che poi riabbraccia nel Monolocale.

Infine, sorpresa per Adriana Volpe: riabbraccia la figlia Gisele, con la complicità di Mussolini ed Elia. La conduttrice chiude il televoto: eliminato Raul con il 20% dei voti. La più votata, con il 42% delle preferenze, è Alessandra Mussolini.

Aperto il secondo televoto flash

La finale del Grande Fratello Vip procede con l’apertura del secondo televoto flash della serata, ovvero quello fra Raimondo Todaro, Lucia Ilardo e Antonella Elia. Anche per loro ci sono delle sorprese. Si parte con Todaro, che ha la possibilità di rivedere i suoi allievi di danza, che per lui eseguono una coreografia sulle note di Ossessione.

Un filmato, ora, celebra le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Non può mancare, ovviamente, il riferimento a Joshua, compagno di Buonamici, da settimane simpaticamente preso di mira da Ilary Blasi. A sorpresa, Joshua ha mandato un videomessaggio di saluti a Blasi.

Altra sorpresa, stavolta per Antonella Elia. Ha la possibilità di rivedere l’ex Pietro Delle Piane. La finalista: “Ti vedo diverso, più pallido. Ma non fai più le lampade? Hai visto che ho baciato tutti, sia donne che uomini? L’ho fatto volontariamente per darti fastidio!“. Una sorpresa non proprio riuscita, diciamo.

Altra sorpresa, stavolta per Lucia: nel Localino incontra la sorella Antonia. Il cast del programma effettua un ultimo balletto, sulle note di La notte è piccola delle Gemelle Kessler, di Tokyo Night di Alessandra Mussolini ed Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers.

Grande Fratello Vip diretta finale, in studio Renato e Raul

Nella finale del Grande Fratello Vip arrivano in studio Renato e Raul. La conduttrice comunica l’esito del secondo televoto flash. La terza eliminata della serata è Lucia Ilardo. La più votata è Antonella Elia con il 38,14%, seguita da Raimondo Todaro al 32,47% e Lucia Ilardo al 29,39%.

Ilary Blasi comunica che ora è aperto un televoto unico con tutti i quattro protagonisti. Sarà chiuso una volta e il meno votato sarà eliminato. A seguire il televoto sarà riaperto e di nuovo chiuso una seconda volta, con un’altra eliminazione. Le due persone più votate si giocheranno la vittoria. I voti, durante l’intera sessione, si accumuleranno.

Tempo di un balletto fra la conduttrice e Francesca Manzini, poi c’è subito un’eliminazione. Quarta classificata è Adriana Volpe, votata solamente dal 7,64% dei voti. Le altre percentuali non sono state comunicate. La padrona di casa accoglie Lucia e Adriana in studio, poi è chiuso di nuovo il televoto. Nella Nuvola è comunicato il nome del terzo classificato: si tratta di Raimondo Todaro, che ha raccolto il 27,7% delle preferenze.

Si spengono i riflettori nella Casa

La finale del Grande Fratello Vip continua con l’arrivo di Raimondo Todaro in studio. Poche battute e si continua con quello che, da sempre, è uno dei momenti più suggestivi dello show: lo spegnimento delle luci della Casa.

Varcata la Porta Rossa, le due finaliste raggiungono lo studio, dove è effettuata la proclamazione. Con il loro ingresso, Ilary Blasi chiude il televoto e dà la possibilità alle opinioniste la possibilità di dialogare con loro. Per Cesara Buonamici, le due sono le “imperatrici dei reality“. Selvaggia Lucarelli: “Alessandra, sei stata una concorrente incredibile, hai reso speciale la quotidianità, sia nel bene che nel male. Antonella, hai un candore fanciullesco, sei stata candida e il secondo dopo irascibile. La gente ti può amare od odiare, ma sei stata imprescindibile”.

La vincitrice del Grande Fratello Vip è Alessandra Mussolini, con il 55,95% dei voti. Alle ore 01:51 giunge alla conclusione la puntata.