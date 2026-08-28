La notizia circolava già da tempo, ma ora è diventata ufficiale. Sigfrido Ranucci non sarà più al timone di Report e in qualità di nuovi conduttori debutteranno Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti.

Report Daniele Piervincenzi Giulia Presutti nuovi conduttori, la Rai punta sulle risorse interne

La Rai, come fatto con Chi l’ha visto?, ha deciso di puntare sulle risorse interne. Per questo motivo il compito di sostituire Sigfrido Ranucci è affidato a Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, da tempo volti del giornalismo investigativo Rai, nonché vincitori della selezione per giornalisti professionisti.

Giulia Presutti è una delle inviate di Report dal 2018. Dopo aver lavorato su Rai News24, la giornalista ha fatto da redattrice per NBC News e per il programma Nemo Nessuno Escluso, in onda dal 2016 al 2018 su Rai 2. In carriera Presutti ha firmato numerose inchieste giornalistiche di spicco, affrontando tematiche come il traffico di esseri umani.

Daniele Piervincenzi, invece, ha lavorato come inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo Nessuno Escluso e Popolo Sovrano, dedicando il proprio lavoro a temi sociali e legati alla criminalità. Nel 2017 il cronista è diventato un simbolo del giornalismo investigativo dopo essere rimasto vittima, insieme all’operatore Edoardo Anselmi, di un’aggressione a Ostia.

Le polemiche su Ranucci e il suo futuro

La scelta Rai di non confermare Sigfrido Ranucci a Report è arrivata dopo diverse riflessioni legate alle vicende avvenute nelle ultime settimane. In merito all’attentato di cui Ranucci è rimasto vittima nell’ottobre dello scorso anno, le indagini hanno portato all’arresto dell’imprenditore Valter Lavitola con l’accusa di essere il mandante. Alcune indiscrezioni pubblicate su diversi giornali hanno sottolineato la presunta amicizia fra Lavitola e Ranucci, scatenando una serie di polemiche.

La Rai ha fatto sapere che “nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda” ha proposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Report Daniele Piervincenzi Giulia Presutti nuovi conduttori, in autunno il debutto

In merito alla nomina di Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti come nuovi conduttori di Report, la Rai ha affermato: “La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all’Azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza“.

Nel comunicato, la TV di Stato precisa: “Riteniamo che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare“.

Salvo improvvisi cambiamenti dell’ultimo minuto, la nuova edizione di Report, la prima guidata da Presutti e Piervincenzi, debutterà in prima serata su Rai 3 domenica 8 novembre.

Report Daniele Piervincenzi Giulia Presutti nuovi conduttori, la protesta degli inviati

La nomina dei nuovi conduttori di Report ha scatenato le polemiche di alcuni degli inviati storici del programma. Essi, sui loro profili social, hanno fatto circolato un comunicato nel quale minacciano di abbandonare in blocco il format.

Questo il testo del messaggio: “La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma“.