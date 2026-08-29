Da volto di punta della Rai a grande escluso dal piccolo schermo. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan, i cui impegni in autunno si concentrano fra il teatro e il podcast Supernova, in attesa di un possibile ritorno in tv.

Alessandro Cattelan impegni autunno, la tournée teatrale

Dopo il successo dello scorso anno, con decine di date che hanno registrato il tutto esaurito, Alessandro Cattelan, da novembre, riparte in tournée con lo spettacolo Benvenuto nell’AI. Il conduttore torna a riflettere sulle fragilità e contraddizioni dei nostri tempi, partendo da un approfondimento dedicato all’intelligenza artificiale, oramai sempre più presente nelle nostre vite. Nello show è dato spazio a monologhi e aneddoti personali e lavorativi del conduttore.

La nuova tournée con Benvenuto nell’AI parte il 29 novembre dal Teatro Colosseo di Torino e continua il 30 novembre e il 1° dicembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e alla ChorusLife Arena di Bergamo. Il 5, il 7 e l’8 dicembre la commedia raggiunge il Teatro Clerici di Brescia, il Teatro Olimpico di Roma e il Lyrick di Assisi. L’11 agosto l’one man show di Alessandro Cattelan si sposta al Teatro Moderno di Grosseto. Infine, il 13, 14 e 15 dicembre ci si sposta al Teatro Galleria di Legnano, all’Europauditorium di Bologna e al Politeama Genovese di Genova.

Alessandro Cattelan impegni autunno, a settembre la nuova edizione di Supernova

Oltre che a teatro, a partire da settembre Alessandro Cattelan torna alla conduzione di Supernova. Si tratta del podcast realizzato con la collaborazione di Chora Media e nel quale il conduttore accoglie, in ogni appuntamento, diversi volti celebri provenienti dal mondo della televisione, del cinema o dello sport sia italiano che internazionale.

Il format, prosieguo naturale del programma Stasera c’è Cattelan, sarà visibile nella piattaforme streaming YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Quella al via a settembre sarà la terza edizione.

Quale futuro in tv?

Negli impegni d’autunno di Alessandro Cattelan continua a essere assente la televisione. Dopo l’addio alla Rai, il conduttore è di fatto sparito e si è limitato a fare da giudice a Italia’s Got Talent, il cui futuro è incerto, e a guidare la rubrica Password all’interno delle puntate del Serale di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5.

Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore sarebbe in trattativa per fare il suo ritorno in tv. L’emittente nella quale potrebbe tornare sarebbe proprio Mediaset, ma un eventuale impegno televisivo sul Biscione dipenderebbe esclusivamente dall’individuazione di un format adatto alla messa in onda.