La legge di Lidia Poët e Hotel Costiera aprono la stagione 2026-2027 delle fiction. Sia la Rai che Mediaset, dunque, hanno deciso di affidarsi alle piattaforme per inaugurare la propria programmazione tv di settembre.

Fiction 2026-2027 La legge di Lidia Poët Hotel Costiera, due titoli già disponibili da diverso tempo

Nonostante le numerose produzioni in prima visione assoluta, la Rai e Mediaset, probabilmente per non bruciare i loro titoli originali, hanno deciso di aprire la nuova stagione televisiva puntando su due serie tv già proposte sulle piattaforme.

In onda in prima visione in chiaro, i titoli proposti sono già disponibili alla visione da diverso tempo. Su Rai 1, infatti, è trasmessa La legge di Lidia Poët, pluripremiata serie tv italiana che, tuttavia, ha debuttato su Netflix tre anni fa. Su Canale 5, invece, va in onda Hotel Costiera, presente nel catalogo di Prime Video oramai da un anno.

Matilda De Angelis protagonista su Rai 1

Su Rai 1, la stagione della fiction 2026-2027 prende il via il 1° settembre, quando in prime time parte La legge di Lidia Poët. Originaria di Netflix, la serie è ambientata a Torino nel 1883. Anno, questo, nel quale una sentenza della Corte d’appello dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’Albo professionale degli avvocati. La protagonista, che ha il volto di Matilda De Angelis, perde il diritto di esercitare la professione forense solamente perché donna.

Lidia, bisognosa di soldi, decide di lavorare nello studio legale del fratello Enrico (che ha il volto di Pier Luigi Pasino), partecipando attivamente in questioni relative ai diritti dei minori e degli emarginati. Al tempo stesso non rinuncia alla battaglia per esaudire il suo sogno: diventare a tutti gli effetti un avvocato.

Nel cast, oltre a Matilda De Angelis, ci sono anche Eduardo Scarpetta ovvero Jacopo Barberis, cognato della protagonista, e Sara Lazzaro, sorella di Jacopo. Spazio, poi, a Dario Aita e Gianmarco Saurino, che interpretano il fotografo Andrea Caracciolo e il giovane procuratore Pierluigi Fourneau.

Fiction 2026-2027 La legge di Lidia Poët Hotel Costiera, su Canale 5 la produzione italo-americana

Su Canale 5, sempre il 1° settembre, parte Hotel Costiera. Produzione originale italo-americana, il titolo racconta la storia di Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams. In passato ha lavorato come marine, ma per cambiare vita ha scelto di tornare in Italia, sua terra di origine, e lavorare in un hotel di lusso di Positano. Quando la figlia del proprietario Alice (Amanda Campana) sparisce nel nulla, Daniel decide di impegnarsi in prima persona per riuscire a salvarla.

La fiction è visibile il 1° e il 3° settembre, in prima serata sull’ammiraglia Mediaset. Nel cast vi sono diversi attori italiani molto noti, fra cui Maria Chiara Giannetta che presta il volto ad Adele, sorella di Alice. Presenti anche Antonio Gerardi ovvero Bignè, ex criminale e collega di Daniel, e Pierpaolo Spollon che invece è Bruno, ultimo ad aver visto Alice.