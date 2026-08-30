Stefano De Martino tornerà, nel 2027, al timone di Stasera tutto è possibile. Parola di Francesco Paolantoni, comico e da tempo membro del cast fisso di ospiti dello show, che ha confermato la notizia in un’intervista.

Stasera tutto è possibile 2027, dalle voci dell’addio alla riconferma

Da mesi circolavano le voci legate a un possibile addio da parte di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. D’altronde, dal 2019, anno nel quale il conduttore ha debuttato nel format, molte cose sono cambiate.

De Martino è oramai divenuto il volto di punta dell’intrattenimento della Rai, grazie in primis ad Affari Tuoi, game show che gli ha dato la grande popolarità nel pubblico generalista. Il 2027 sarà l’anno della consacrazione definitiva, con De Martino che debutterà come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Molti impegni, dunque, attendono il presentatore nel prossimo anno, ma nonostante questo Stefano De Martino non sembra intenzionato a rinunciare a Stasera tutto è possibile.

L’esordio previsto a marzo

Stasera tutto è possibile, rigorosamente con Stefano De Martino, dovrebbe esordire, con gli appuntamenti inediti, a marzo del 2027. Qualora la Rai dovesse confermare tale tempistica, il conduttore tornerà a guidare il programma subito dopo la fine del suo primo Festival di Sanremo, previsto come sempre al Teatro Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.

Proprio come avvenuto fino ad oggi, la trasmissione dovrebbe rimanere regolarmente nei palinsesti del prime time di Rai 2, nonostante le voci che circolano da tempo legate a una possibile promozione del programma sulla rete ammiraglia Rai 1.

Il regolamento di Stasera tutto è possibile non dovrebbe avere grossi cambiamenti. Al centro degli appuntamenti torneranno i volti celebri del mondo della televisione e del cinema nostrano, che si metteranno in gioco e affronteranno una serie di giochi ad alto tasso di divertimento, a partire dall’iconica Stanza Inclinata. Manche, questa, che obbliga i partecipanti a cimentarsi in degli sketch all’interno di un ambiente posto a una inclinazione di 22,5°.

Stasera tutto è possibile 2027, gli ascolti

La scelta Rai di non modificare nulla della prossima edizione di Stasera tutto è possibile, se venisse confermata, sarebbe senz’altro corretta. D’altronde, gli ascolti dell’ultimo ciclo di appuntamenti inediti hanno confermato che lo show è uno dei più seguiti dell’intera programmazione tv di Rai 2.

Le puntate trasmesse dal 4 marzo al 15 aprile hanno divertito una media superiore ai 2 milioni e 100 mila telespettatori, con una share che ha toccato il 16,3%. Si tratta di un risultato in crescita rispetto a quello del 2025, i cui dieci appuntamenti si erano fermati a un comunque ottimo 15% di share.