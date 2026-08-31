Francesca Fagnani potrebbe lasciare la Rai. La giornalista, infatti, avrebbe manifestato questa sua volontà lo scorso giugno, ma solamente nelle scorse ore è diventata di pubblico dominio.

Francesca Fagnani potrebbe lasciare Rai, la lettera di giugno

A dare il via alle indiscrezioni sul futuro di Francesca Fagnani sarebbe una lettera che la conduttrice, da anni volto di punta dell’offerta di Rai 2 con il format Belve, avrebbe fatto recapitare tramite il suo procuratore alla Rai.

La giornalista, a causa di un rapporto di fiducia che sarebbe oramai compromesso, avrebbe manifestato la volontà di anticipare la fine del contratto in esclusiva che la lega alla TV di Stato, la cui scadenza è prevista, attualmente, per la primavera del 2027.

Il comunicato Rai

La notizia di un possibile addio di Francesca Fagnani alla Rai ha, ovviamente, scatenato numerose reazioni sui social, che hanno convinto la TV di Stato a pubblicare un comunicato nel tentativo, forse, di ricucire la frattura.

Il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha affermato: “Francesca Fagnani è un asset fondamentale e una risorsa preziosa per la Direzione Intrattenimento Prime time ed ha un contratto di esclusiva con l’azienda. Durante l’estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo a lavoro“.

Un eventuale addio di Francesca Fagnani alla Rai sarebbe senz’altro un duro colpo per la TV di Stato. La conduttrice, d’altronde, è da anni uno dei punti di riferimento per Rai 2, così come lo è Belve. Un format, questo, che è di proprietà della giornalista e non dell’azienda. Un dettaglio non di poco conto, in quanto la Rai rischierebbe, in un colpo di solo, di perdere sia Francesca Fagnani che Belve. Uno scenario che si è già verificato in passato, quando la giornalista ha portato la trasmissione con sé dopo che da Discovery era passata alla TV di Stato.

Francesca Fagnani potrebbe lasciare Rai, l’ipotesi di un approdo a Mediaset

Qualora Francesca Fagnani abbandonasse la Rai, secondo le indiscrezioni l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un approdo della giornalista a Mediaset. Qui potrebbe avere un ruolo al fianco di Maria De Filippi, con la quale ha un rapporto di grande amicizia, oltre a guidare le possibili nuove puntate di Belve su Italia 1.

Ma il destino di Francesca Fagnani potrebbe essere collegato a stretto giro a quello del compagno Enrico Mentana. Il contratto che lo lega a La7 scade a dicembre e nelle scorse settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza critiche contro l’emittente di Urbano Cairo: “O su La7 si apre per fare qualcosa che possa essere visto da tutti, o penso che posso pure fare altro“, aveva infatti detto durante la rassegna Una Montagna di Libri a Cortina D’Ampezzo.

Anche in questo caso si tratta solamente di indiscrezioni, ma qualora le strade di Mentana e La7 si dividessero il giornalista potrebbe approdare a Mediaset con un ruolo dirigenziale.