Martedì 19 maggio torna, con la seconda e ultima puntata, Belve Crime. La trasmissione è visibile dalle 21:20 circa, su Rai 2.

Belve Crime 19 maggio, le interviste di Francesca Fagnani

Al timone di Belve Crime, che torna in programmazione dopo la pausa della settimana scorsa dovuta alla messa in onda dell’Eurovision Song Contest, c’è la giornalista Francesca Fagnani. Quest’ultima, durante la puntata, accoglie, in studio, i protagonisti di alcuni dei casi di cronaca nera più noti e discussi del nostro paese.

Dai condannati in via definitiva ai sospettati poi ritenuti innocenti, passando per i testimoni: sono numerosi i protagonisti del format, che è arricchito da Elisa De Marco. Quest’ultima, conosciuta sui social con il nickname Elisa True Crime, introduce i diversi ospiti, raccontando che ruolo hanno avuto nel caso di cronaca nera nel quale sono stati coinvolti.

In studio Raffaele Sollecito

L’ospite più atteso di Belve Crime di martedì 19 maggio è Raffaele Sollecito. Quest’ultimo è stato al centro di una delle vicende più discusse in Italia, ovvero l’omicidio di Meredith Kercher, morta nel novembre del 2007 a Perugia.

Raffaele Sollecito, fidanzato di Amanda Knox, coinquilina di Meredith Kercher, è finito da subito al centro delle indagini e condannato per l’assassinio in primo grado. Dopo un lungo iter processuale, l’uomo è stato assolto in via definitiva.

Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, Sollecito ha affermato: “Interrogato in Questura avevo detto che, nel precedente verbale, avevo rilasciato dichiarazioni non veritiere? Questa è una cosa che non ho detto io, è una frase che mi ha suggerito l’ispettore di polizia, dicendo che mi sarebbe convenuto firmare perché mi avrebbe aiutato. Fra l’altro dopo che i poliziotti mi avevano anche minacciato pesantemente. Io sono stato in Questura tutta la notte, non ero indagato. Quando sono arrivato mi hanno puntato una luce in faccia. Uno dei poliziotti mi ha detto che se mi fossi alzato mi avrebbe riempito di botte e lasciato in una pozza di sangue. Hanno detto che avrei passato tutta la vita in carcere, dicendone di ogni contro Amanda, sostenendo che io la stessi proteggendo. Tutto questo senza mai dirmi che avrei avuto diritto a un avvocato“.

Belve Crime 19 maggio, le altre dichiarazioni di Raffaele Sollecito

Sempre Raffaele Sollecito, a Belve Crime, ha affermato: “Moltissime persone credono che io abbia pagato troppo poco, Il 70 per cento crede che io sia colpevole. Ci sono state aziende che mi hanno stracciato il contratto dopo avermelo fatto firmare appena hanno scoperto la vicenda che mi riguardava“.

Durante la puntata, Francesca Fagnani intervista altri tre ospiti, la cui identità, però, non è stata ancora comunicata.