Dopo la tv, si svuota anche la radio. Nonostante non vi siano informazioni ufficiali sui prossimi palinsesti, vi sono già degli addii certi dalla programmazione tv della prossima stagione di Rai Radio.

Rai Radio addii, l’annuncio di Geppi Cucciari

L’ultimo volto noto ad aver annunciato il suo addio da Rai Radio è Geppi Cucciari. La conduttrice, dopo undici anni, non tornerà a Un Giorno da Pecora, come lei stessa ha confermato sui social: “A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Un Giorno da Pecora come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un Giorno da Pecora con Splendida Cornice e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali. È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio“.

Con la sua ironia e comicità, Geppi Cucciari era il profilo perfetto per il programma. Negli ultimi anni, tuttavia, la conduttrice non ha di certo dato la massima priorità alla radio, assentandosi spesso dalle puntate a causa dei suoi impegni a teatro e in televisione con Splendida Cornice. Nella passata stagione, ad esempio, Cucciari era rimasta nello show di Rai Radio1 fino a febbraio. Nei mesi successivi al suo posto ha presenziato Nancy Brilli, principale indiziata per approdare in pianta stabile al timone del format da settembre.

Rai Radio addii, Belen Rodriguez ai saluti

Spostando l’attenzione su Rai Radio2 è ai saluti Belen Rodriguez. La showgirl, nella passata stagione, guidava tutti i pomeriggi Matti da legare insieme a Barty Colucci. Complice il ritorno della conduttrice su Mediaset, dove farà da giudice nel Lyp Sinc a Tu Si Que Vales, il format non tornerà in onda a settembre. Al suo posto, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe approdare Andrea Delogu, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e che in autunno tornerà nel daytime di Rai 2 con La Porta Magica. Per Barty Colucci, invece, si starebbe studiando un nuovo impegno radiofonico pomeridiano.

Caterpillar e Rock and Roll Circus

Lo svuotamento di Rai Radio coinvolge altri speaker che per anni hanno rappresentato un punto fermo nei palinsesti. Chi non tornerà ai microfoni di Rai Radio2 sarà Massimo Cirri. A metà luglio aveva annunciato, in aperta polemica con la TV di Stato, la sua rinuncia alla conduzione di Caterpillar. Una decisione presa dopo la scelta dell’azienda di ricollocare Sara Zambotti in un’altra produzione, oltre che per la gestione che la direzione, definita dallo speaker “palesemente ostile“, aveva riservato al programma. Il format, in onda dal 1997, dovrebbe comunque tornare in onda. Non è chiaro, però, da chi sarà condotto e quale fascia oraria occuperà.

Altri addii molto importanti da Rai Radio sono quelli di Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico. Dal 2014 conducevano Rock and Roll Circus, interrotto a dicembre dello scorso anno per la pausa natalizia. Lo stop sarebbe dovuto terminare il 17 gennaio, ma il format non è mai ripartito per questioni di budget. Prossimamente, i due conduttori esordiranno su Radio Capital.