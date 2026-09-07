Lunedì 7 settembre Bruno Vespa ha presentato la stagione 2026-2027 di Porta a Porta e Cinque Minuti. Due trasmissioni differenti fra loro, ma che continuano a rappresentare dei punti fermi nella programmazione tv di Rai 1.

Porta a Porta Cinque Minuti 2026-2027, il talk di seconda serata

Il primo impegno stagionale di Bruno Vespa è quello con Porta a Porta. Il talk show di seconda serata debutta martedì 8 settembre su Rai 1. La trasmissione è inserita nella programmazione tv della rete ammiraglia per tre volte alla settimana: il martedì, il mercoledì e il giovedì.

La terza camera dello Stato, come è stato ribattezzato il programma di Bruno Vespa, raggiunge la 32esima edizione e come sempre è centrale l’attualità, fra le tensioni geopolitiche, le ricadute economiche e le guerre ai confini dell’Europa, oltre ai casi di cronaca nera e le notizie di costume.

Porta a Porta Cinque Minuti 2026-2027, l’altra data chiave è il 21 settembre

Per rivedere in onda Cinque Minuti, invece, occorre attendere ancora qualche settimana. La prima puntata della stagione 2026-2027 è inserita nei palinsesti di Rai 1 il 21 settembre. Gli appuntamenti inediti sono proposti sulla rete ammiraglia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:30 alle 20:35.

Ogni giorno, per pochi minuti, sono analizzati i principali temi di attualità politica e sociale. Con Bruno Vespa, in studio, vi sono i protagonisti delle storie, oltre ai leader dei principali partiti politici del nostro paese.

Sia Porta a Porta che Cinque Minuti sono trasmessi, oltre che in televisione, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Le dichiarazioni del giornalista

Bruno Vespa, nella conferenza stampa di presentazione delle nuove stagioni di Porta a Porta e Cinque Minuti, ha tenuto a chiarire: “L’anno scorso Porta a Porta ha chiuso con una media del 9,40% di share, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all’edizione precedente, nonostante la partenza a tarda ora che ci penalizza. Cinque Minuti, invece, ha terminato la stagione con una media di circa il 21%, segnando un calo di 2 punti percentuali. Occorre considerare, però, che la nuova concorrenza de La Ruota della Fortuna ha segnato un +10% di share rispetto a Striscia la Notizia“.

Bruno Vespa ha chiarito anche i punti fermi della prossima stagione televisiva: “Cercheremo di rinnovarci ma nella continuità, perché le cose invecchiano con un’enorme rapidità. Noi faremo informazione con il consueto pluralismo. A Porta a Porta l’opposizione ha avuto 108 presenze, mentre la maggioranza ne ha avute 102“. Interrogato sul caso Report, infine, il conduttore ha preso le difese di Sigfrido Ranucci: “Ci sta che per capire una vicenda un giornalista, specie se investigativo, vada a cena anche con il diavolo. Io ho intervistato Saddam Hussein, il governo italiano fece di tutto per impedirla ma io sono orgoglioso di averla realizzata”.