Dopo Verità Nascoste, È sempre Cartabianca, Dritto e rovescio e Quarto Grado torna un altro pilastro della programmazione tv di Rete 4. Si tratta di Quarta Repubblica, la cui edizione 2026-2027 prende il via lunedì 7 settembre.

Quarta Repubblica 2026-2027, l’intervista a Jordan Bardella

Come sempre, alla conduzione di Quarta Repubblica c’è il giornalista Nicola Porro, che tutte le settimane, dalle ore 21:25 circa su Rete 4, guida dei talk dedicati ai principali temi di attualità politica e sociale.

Nella prima puntata, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, uno dei momenti più attesi è l’intervista rilasciata da Jordan Barella. Si tratta del leader del Rassemblement National, partito della destra francese che, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe essere il più votato durante le prossime elezioni.

Quarta Repubblica 2026-2027, i temi e gli ospiti della prima puntata

Durante l’appuntamento che inaugura la stagione 2026-2027 di Quarta Repubblica sono fornite testimonianze esclusive sul cosiddetto caso Sigfrido Ranucci, giornalista ed ex conduttore di Report rimasto vittima di un attentato che avrebbe come mandante l’imprenditore e suo amico Walter Lavitola. A seguire si parla della politica nazionale: il governo guidato da Giorgia Meloni ha segnato il record di longevità, ma deve fare i conti con gli attacchi dell’opposizione e con l’incognita rappresentata da Futuro Nazionale, nuovo movimento politico guidato da Roberto Vannacci. Infine è proposto un focus sul tema dei migranti, a partire dal racconto di quanto avvenuto durante l’estate a Ceuta.

Sono numerosi gli ospiti che intervengono nella prima puntata di Quarta Repubblica, per commentare e discutere i temi al centro della diretta. Fra gli altri è prevista la partecipazione di Andrea Ruggieri, Alessandro Sallusti, Ilaria Proietti, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo, Roberto Rigoli, Piero Sansonetti, Riccardo Magi, Tommaso Cerno e Giovanna Vitale.

Nicola Porro torna a 10 Minuti

Oltre a Quarta Repubblica, lunedì 7 settembre Nicola Porro ritorna alla conduzione di 10 Minuti. Si tratta della striscia quotidiana informativa che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 19:40 su Rete 4. Il programma, in realtà, non si è mai interrotto ed è proseguito per tutta la durata dell’estate. Nei mesi più caldi, tuttavia, alla conduzione non c’era Nicola Porro ma il giornalista Alessandro Sallusti.

Anche nella nuova edizione non cambia il meccanismo di funzionamento del programma, che in ogni puntata approfondisce il tema più importante della giornata. Per parlarne, Nicola Porro utilizza documenti e filmati, intervistando anche degli ospiti.