Martedì 8 settembre, dalle 11:45, si svolge la conferenza stampa di X Factor 2026 che seguiremo in diretta. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle debutta su Sky Uno giovedì 10 settembre, dalle 21:15, ed è disponibile sempre on demand. Inoltre, il 15 settembre va in onda in prime time su TV8 e dal giorno seguente su Cielo. Alla conduzione del talent è confermata Giorgia. In qualità di giudici tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la novità Irama. Per Sky presenziano Giuseppe De Bellis e la capo-progetto Paola Costa. Per la Fremantle, che produce il talent, ci sono Marco Tombolini e Alessandro Saba.

X Factor 2026 diretta conferenza stampa, le parole della giuria

La conferenza stampa inizia con le dichiarazioni di Giorgia: “I ragazzi sono molto determinati, arrivano al talent consapevoli di ciò che vogliono fare. Non ci vogliono provare, ma arrivano perché ci credono e vogliono esibirsi“. Il debutto nella giuria è quello di Irama, che afferma: “Mi sono sentito accolto in una grande famiglia, sono entusiasta di iniziare questa avventura e spero di trovare l’X Factor, che poi è la cosa più importante“.