Le pagine social di X Factor 2026 hanno annunciato la giuria. A fronte di tre riconferme, lo show si arricchisce con un nuovo arrivo.

X Factor 2026 giuria, l’arrivo di Irama

La novità di X Factor 2026 è Irama, che per la prima volta avrà il ruolo di giudice. L’artista, seppur non con tale compito, ha in realtà un lungo rapporto con il mondo dei talent show. Il suo esordio televisivo è avvenuto nel 2016, quando ha partecipato fra le Nuove Proposte al Festivaldi Sanremo, ma la grande popolarità è arriva nel 2018, grazie alla vittoria ottenuta ad Amici di Maria De Filippi. Un format, quest’ultimo, che ha vinto anche due anni dopo, quando si è disputata la versione denominata Amici Speciali. Per Irama, inoltre, non sarà un debutto assoluto nel format di Sky Uno. Lo scorso anno, infatti, aveva partecipato, in qualità di ospite, alla semifinale dello show.

Irama, a X Factor 2026, avrà il difficile compito di sostituire Achille Lauro. Protagonista delle ultime due edizioni, l’artista aveva comunicato sui social, qualche settimana fa, la decisione di voler abbandonare lo show, parlando di “anni bellissimi” ma sostenendo la volontà di volersi concentrare esclusivamente sulla musica.

X Factor 2026 giuria, confermati gli altri tre giudici

La giuria di X Factor 2026 sarà composta da quattro persone. Irama è l’unica novità, in quanto gli altri tre componenti sono tutti confermati, a partire da Francesco Gabbani, new entry dodici mesi fa e che ha convinto tutti come giurato. Al suo fianco arriva Paola Iezzi, alla sua terza edizione di fila e vincitrice della passata edizione con Rob. Il quartetto di giudici è completato dal rapper Jake La Furia: anche per lui, la prossima sarà la terza edizione consecutiva nel talent.

Le conferme, a X Factor 2026, interessano anche la conduzione. Sky, infatti, ha comunicato la scelta (sacrosanta) di affidare, per il terzo anno di fila, il ruolo di padrona di casa della trasmissione a Giorgia.

Il 2 e 3 giugno le prime Audizioni

Il cast di X Factor 2026 debutterà a breve. Il format ha reso noto che il 2 e 3 giugno prenderanno il via le prime fasi di Audizioni, che proseguiranno durante la bella stagione, fino allo svelamento dei concorrenti che accederanno ai Live. In televisione, la messa in onda dello show è prevista a partire dal mese di settembre, come sempre in prima visione su Sky Uno e Now TV. A ottobre, infine, inizieranno i Live, che accompagneranno gli spettatori fino a dicembre, quando sarà proclamato il vincitore.