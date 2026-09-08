Il cast di Ballando con le stelle è in via di definizione: l’ultimo annuncio ufficiale riguarda quello di Andy Diaz Hernandez. Lo sportivo, fra le stelle dell’atletica italiana, debutta in un programma di intrattenimento.

Ballando con le stelle cast, chi è Andy Diaz Hernandez

Andy Diaz Hernandez è nato a Cuba nel 1995 ma, dal 2023, è un cittadino naturalizzato italiano. Da poco più di due anni rappresenta il nostro paese nella specialità del salto triplo, con cui ha ottenuto numerosi riconoscimenti importanti.

Durante le Olimpiadi di Parigi del 2024 ha ottenuto la medaglia di bronzo. Nel 2025 e nel 2026 è riuscito a conquistare l’oro ai Mondiali di Indoor. Lo scorso 15 agosto, durante gli Europei di Birmingham, ha ottenuto il titolo di campione europeo, con un salto record di 18,15 metri.

Un curriculum di tutto rispetto, per uno sportivo che porterà sulla pista di Ballando con le stelle grande atletismo e competitività.

Gli altri concorrenti ufficiali

Andy Diaz Hernandez è il dodicesimo concorrente ufficiale ad essere stato annunciato dalle pagine social di Ballando con le stelle. Il primo nome confermato è stato l’ex calciatore ed opinionista sportivo Alessandro Matri, seguito dalla influencer Aurora Ramazzotti, a caccia della consacrazione definitiva sul piccolo schermo.

Milly Carlucci, sulle pagine social del talent del sabato sera di Rai 1, ha poi confermato la partecipazione del cantautore Eugenio Finardi, dell’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e di Noemi Bocchi, da mesi al centro dei gossip per essere la fidanzata di Francesco Totti.

Sono pronti a dare spettacolo sulla pista da ballo della rete ammiraglia l’attrice Anna Safroncik e il conduttore Riccardo Rossi. In diretta televisiva è arrivato l’annuncio della partecipazione di Manuela Moreno, che ha da pochi giorni terminato la stagione estiva da presentatrice di Vita in Diretta. Molto atteso è il coinvolgimento di Alberto Ravagnani, ex sacerdote e oggi molto seguito sui social. Il grande cinema, infine, è rappresentato da Monica Guerritore e Massimo Ghini. Salvo colpi di scena questo sarà il cast definitivo del programma.

Per quanto riguarda i ballerini professionisti sono confermati Nikita Perotti, Erica Martinelli, Carlo Aloia, Giovanni Pernice, Rebecca Gabrielli, Anastasia Kuzmina e Giada Lini. Le novità sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Luca Urso. In questo caso l’elenco non è definitivo e altri annunci arriveranno nelle prossime ore.

Ballando con le stelle cast, la giuria e i rifiuti

Ancora nessuna notizia ufficiale, invece, è disponibile sulla giuria di Ballando con le stelle. Le uniche notizie certe riguardano gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, che secondo le indiscrezioni circolate per settimane dovrebbero essere sostituiti da Alberto Matano e Barbara D’Urso. Se il primo non sembra in discussione, sulla seconda sarebbero emersi maggiori dubbi negli ultimi giorni. L’approdo della conduttrice al bancone dei giudici del talent non sarebbe più certo e le trattative sarebbero ancora in corso. Con la promozione di Matano si libererebbe la posizione di Custode del Tesoretto, ma anche in questo caso non ci sono certezze sui possibili sostituti: in lizza ci sarebbe Francesca Fialdini, ma non è da escludere che Milly Carlucci possa scegliere di affidare tale posizione a dei volti celebri differenti in ogni puntata.

A meno di un mese dal debutto, insomma, la conduttrice continua ad avere non poche difficoltà nel completare la squadra del prossimo Ballando con le stelle. Anche per formare il cast di concorrenti, d’altronde, ha dovuto fare i conti con diversi rifiuti, da Francesca Pascale a Elisabetta Canalis. L’ultima che avrebbe declinato l’offerta sarebbe Diletta Leotta.