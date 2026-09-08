Martedì 8 settembre è in onda il primo dei due speciali in prime time denominati Mi Manda RaiTre Presenta con il titolo Dimmi Come Mangi. Il programma è proposto su Rai 3 dalle ore 21:25 circa.

Mi Manda RaiTre Presenta Dimmi Come Mangi, due puntate monotematiche

Mi Manda RaiTre Presenta è guidato da Federico Ruffo. Il giornalista è il padrone di casa di Mi Manda RaiTre sin dal 2020 e tornerà al timone del format nella sua tradizionale collocazione del sabato e della domenica mattina a partire dal 26 settembre.

Gli speciali in prima serata, in onda l’8 e il 16 settembre, sono puntate monotematiche che contengono le inchieste più importanti e avvincenti realizzate dalla squadra di inviati guidata da Federico Ruffo su un determinato tema. Non ci sono talk né dibattiti, ma solamente immagini esclusive, racconto filmato e investigazione sul campo.

L’industria alimentare al centro del primo appuntamento

Lo speciale di Mi Manda RaiTre Presenta dell’8 settembre ha come titolo Dimmi Come Mangi e l’argomento al centro dell’intera serata è legato all’industria alimentare. In totale sono visibili 11 inchieste su cibo, alterazioni, truffe, frodi e grandi segreti legati alla grande distribuzione, ai marchi di qualità e alle abitudini alimentari di tutti.

Le telecamere, in primis, raggiungono un mercato rionale, dove all’alba vengono scaricate in condizioni di totale illegalità le carni destinate alle vendite. A seguire ci si sposta all’interno delle cucine di alcuni ristoranti di sushi, per capire come sia economicamente sostenibile per le attività la formula del cosiddetto All you can eat, che prevede la possibilità di mangiare tutto ciò che si vuole a un prezzo fisso.

Un lungo approfondimento è dedicato ai prodotti con il marchio IGP, ovvero Indicazione Geografica Protetta. Qual è la reale provenienza di molti di questi ingredienti? Il programma si concentra sulla Bresaola, che nonostante la certificazione sarebbe realizzata con la carne bovina proveniente dal Brasile.

Mi Manda RaiTre Presenta Dimmi Come Mangi, la carne vecchia ri-etichettata

Durante Dimmi Come Mangi di Mi Manda RaiTre Presenta è spiegato ciò che si cela dietro la preparazione di alcuni kebab. Altra inchiesta della puntata riguarda la scoperta degli scienziati che per conto di alcuni grandi marchi di cibo spazzatura miscelano il sale e lo zucchero in modo da indurre dipendenza.

Come da tradizione del format si parla anche di prezzi, oltre che della qualità dei cibi degli Autogrill. Infine è dato spazio a un lavoro investigativo sulla carne vecchia ri-etichettata da alcune grandi catene e venduta come se fosse fresca.