Mercoledì 2 settembre prende il via la Mostra del Cinema di Venezia 2026. Di seguito vi sveliamo il programma e l’offerta televisiva messa a punto per l’occasione dalla Rai.

Mostra del Cinema di Venezia 2026, la conduzione doppia

Venezia, per l’83esima edizione, torna ad essere il centro del mondo grazie alla Mostra del Cinema, che ha una durata di dieci giorni, terminando il 12 settembre. La prima novità consiste nella conduzione, che per la prima volta nella storia è affidata a una coppia. Essa è formata da Greta Scarano, attrice vincitrice in carriera di diversi premi come il Nastro d’Argento, e da Nicolas Maupas, giovane attore classe 1998 e lanciato al grande pubblico grazie soprattutto alla fiction Mare Fuori. I due fanno gli onori di casa durante la Cerimonia di Apertura e in quella di Chiusura.

I film italiani in concorso

In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 vi sono ventuno pellicole. Fra queste cinque sono italiane, a partire da Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, che racconta le vicissitudini di un ex schiavo della dittatura argentina che deve tornare nel suo paese d’origine per raccontare le torture subite. C’è, poi, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli protagonista di una storia d’amore che corre sul binario del desiderio e del possesso.

Altro film italiano è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con Vanessa Scalera e Lino Musella che danno il volto a una mamma e a un figlio, il cui rapporto conflittuale è al centro della produzione. Quarta pellicola in concorso è L’estranea di Paolo Strippoli con un cast corale formato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi che sono protagonisti di una storia famigliare segnata da un segreto. Ultimo film in lizza è Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti.

La giuria che è chiamata ad assegnare il prezioso Leone d’Oro è presieduta da Maggie Gyllenhaal.

Mostra del Cinema di Venezia 2026, i Premi alla carriera

Per quanto riguarda la categoria Fuori Concorso, da quest’anno rinominata Venice Open, sono tre le pellicole italiane attese. La prima è Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea e che affronta la tematica dell’immigrazione. La seconda è Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo e Serena Rossi, che propone un focus sul rapporto pieno di sorprese fra nonno Daniele Mallarico e il nipote Mario. La terza, infine, è Dio Ride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando nel cast e che ha come protagonista Frate Leopoldo, che nel ‘600 diffonde messaggi di speranza che attirano l’interesse del cardinale Maculani, il più severo inquisitore del tempo.

Numerose le star del cinema internazionale presenti nei dieci giorni della Mostra del Cinema di Venezia 2026. Fra i più attesi ci sono Robert Pattinson, protagonista del film in concorso Primetime di Lance Oppenheim che racconta la vera storia di Chris Hansen, conduttore del programma To Catch a Predator, e Javier Bardem con Penelope Cruz, che nel film Bunker di Florian Zeller, anch’esso a caccia del Leone d’Oro, interpretano una coppia chiamata a ridefinire il proprio rapporto. Atteso in laguna anche George Clooney, a cui è assegnato il Leone d’Oro alla Carriera. Un riconoscimento, questo, che durante la Mostra del Cinema è consegnato anche a Ellen Burstyn.

Mostra del Cinema di Venezia 2026, la programmazione tv Rai

Dal punto di vista televisivo, la protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2026 è la Rai. Mercoledì 2 settembre, dalle 18:45 circa, è proposta in diretta la Cerimonia di Apertura della rassegna su Rai Movie. Il 12 settembre, invece, la Cerimonia di Chiusura con l’assegnazione del Leone d’Oro è proposta in tempo reale su Rai 3. Entrambi gli eventi sono fruibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Tra le iniziative speciali previste per l’edizione 2026 della Mostra c’è il ciclo di dieci podcast intitolato Festival del Cinema di Venezia: a parlare sono le immagini. A guidarlo c’è Guido Barlozzetti, che in ogni episodio offre una descrizione approfondita dei film, dei protagonisti e delle atmosfere della manifestazione.