Domenica 27 settembre, dalle 14:00 su Rai 1, partirà l’edizione di Domenica In 2026-2027. Di seguito vi sveliamo tutte le novità attese e la prima super-ospite.

Domenica In 2026-2027, le rubriche dei conduttori

Nelle circa tre ore di diretta di Domenica In 2026-2027 la grande protagonista sarà Mara Venier, che come da tradizione del format intervisterà, ogni settimana, numerosi ospiti, volti celebri del mondo del cinema, della musica e della televisione del nostro paese.

Insieme a Mara Venier ci sarà il giornalista Tommaso Cerno, che guiderà gli spazi dedicati all’attualità, con un focus sulle principali questioni al centro delle cronache. Il cast fisso di Domenica In sarà completato dal conduttore e wedding planner Enzo Miccio, che invece avrà il compito di curare una rubrica incentrata sulla moda e sulla cronaca rosa.

Assente, come già annunciato in estate, Teo Mammucari.

I collegamenti con le case degli italiani

La principale novità di Domenica In 2026-2027 riguarderà una rubrica che promette di avvicinare Mara Venier agli spettatori. Ogni settimana, infatti, la conduttrice si collegherà direttamente all’interno delle case degli italiani, creando in questo modo un filo diretto con il pubblico.

Altra novità della nuova edizione di Domenica In consisterà in uno spazio fisso dedicato agli artisti. Si tratterà di una rubrica che sarà animata da tre o quattro protagonisti diversi ogni settimana e che potranno essere cantanti, attori e esponenti del mondo dello spettacolo. Tutti loro, a turno, si esibiranno con delle performance dal vivo e si racconteranno, senza filtri, alla conduttrice.

La volontà della Rai, insomma, sarà quella di trasformare lo show, dando priorità alla musica e all’intrattenimento, anche con il ritorno delle grandi coreografie.

Domenica In 2026-2027, Laura Pausini super-ospite della prima puntata

Nella prima puntata di Domenica In 2026-2027, in onda dalle 14:00 su Rai 1 e visibile anche in streaming su RaiPlay, la conduttrice Mara Venier accoglierà Laura Pausini. Si tratta di una delle artiste italiane più celebri e ascoltate al mondo. Durante l’ospitata presenterà al pubblico il suo ultimo singolo intitolato Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, reinterpretazione della hit di Raf pubblicata lo scorso 4 settembre, e parlerà dell’Io Canto World Tour, che riprenderà a ottobre e che la porterà a esibirsi in numerose città italiane e internazionali, come Londra, Amsterdam e San Paolo.

Nelle scorse ore Pausini ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy Awards nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional, per il suo ultimo album di cover Io Canto 2, conosciuto nella versione spagnola Yo Canto 2.