La Rai ha pubblicato il regolamento di Sanremo 2027 e di seguito vi sveliamo le novità. Fra le principali introduzioni c’è quella di una nuova giuria.

Sanremo 2027 regolamento, quanti Big in gara

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027 dal Teatro Ariston in prima serata su Rai 1 da martedì 16 a sabato 20 febbraio. La prima conferma è quella di una netta diminuzione nel numero di Big in gara. Nella categoria dei cosiddetti Campioni presenzieranno 24 artisti, tra cui ci sarà anche il vincitore di Sanremo Giovani. Lo svelamento dei cantanti potrà avvenire dal 29 novembre.

Nella prima serata saliranno sul palco tutti i 24 Big, i cui brani, rigorosamente inediti e in lingua italiana, non potranno avere una durata superiore ai 3 minuti e 30 secondi. A votare, in questo caso, saranno solamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival e da rappresentanti di emittenti radiofoniche estere) e la Giuria Popolare. Quest’ultima, per la prima volta, esprimerà le proprie preferenze sia tramite televoto che mediante il voto online.

La serata Cover si sposta al giovedì

Il regolamento di Sanremo 2027 prevede che nella seconda serata si esibiranno nuovamente tutti i 24 artisti, votati nuovamente dalla Giuria Popolare e dalla confermata Giuria delle Radio (formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali rappresentative dell’intero territorio nazionale).

La terza serata sarà quella dedicata alle Cover. Ogni Big avrà la possibilità di duettare con artisti italiani o internazionali sulle note delle più grandi canzoni in lingua italiana o estera. Le esibizioni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio e dalla Giuria Popolare. I voti espressi formeranno una classifica e il primo classificato sarà il vincitore della serata. I voti della serata Cover non saranno aggregati a quelli delle altre serate e, dunque, saranno ininfluenti ai fini della composizione della classifica finale del Festival.

Sanremo 2027 regolamento, la serata dedicata all’Eurovisione e la nuova giuria

La grande novità di Sanremo 2027, confermata dal regolamento, è la quarta serata, finalizzata all’individuazione del brano che rappresenterà l’Italia nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. I 24 Big in gara eseguiranno il loro brano in gara con modalità esecutive, interpretative e/o di messa in scena diverse rispetto alle altre serate. A votare c’è la Giuria Popolare e la nuova Giuria Internazionale di Esperti, formata da personaggi di particolare rilievo professionale nel mondo della musica e dello spettacolo internazionale. Anche in questo caso, i voti della quarta serata non incideranno sulla classifica finale del Festival.

La quinta serata di Sanremo 2027, infine, sarà quella della finale. Si esibiranno nuovamente tutti i 24 Big, giudicati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio e dalla Giuria Popolare. I voti della finale, accumulati a quelli della prima e della seconda serata, decreteranno una classifica. I primi artisti classificati in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque saranno svelati senza indicare il posizionamento esatto. I super-finalisti torneranno nuovamente sul palco, o per una performance dal vivo o con la riproposizione delle esibizioni già svolte, e saranno votati solamente dalla Giuria Popolare. I voti si aggiungeranno a quelli precedentemente racimolati. Alla fine, il più votato sarà il vincitore della kermesse.