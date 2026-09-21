Lunedì 21 settembre NOVE manda in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. La trasmissione è visibile dalle ore 21:20 circa.

Little Big Italy 21 settembre, a Manila la puntata odierna

Alla conduzione di Little Big Italy, anche nella puntata del 21 settembre, torna Francesco Panella. Lo chef, dopo i primi due appuntamenti ambientati a Tokyo, prosegue il tour dell’Asia alla ricerca dei migliori ristoranti italiani. La tappa odierna è Manila, ovvero la capitale della Malesia. Si tratta di una metropoli che conta più di un milione e 700 mila abitanti e nella quale l’antichità si scontra con la modernità.

Il primo italiano che ha scelto di gareggiare a Little Big Italy del 21 settembre è Tommaso. Si tratta di un data manager toscano che si è trasferito nelle Filippine, dove vive con la moglie Sara, da circa un anno. La sera lavora anche come producer musicale e ha la passione della lettura dei tarocchi. È convinto sia molto difficile trovare un ristorante italiano degno di questo nome all’estero, ma pensa di averlo trovato con L’Opera, locale con il quale ha scelto di gareggiare.

Gli altri concorrenti

In gara a Little Big Italy c’è Elena. Nata in Emilia Romagna ma molto legata alla Basilicata, la terra di origine dei genitori, lavora come ingegnere civile per un’azienda italiana e vive a Manila da circa un anno. Attualmente è impegnata nel progetto per ideare la futura linea metropolitana della città. L’expat ha deciso di gareggiare con il ristorante Moderna.

Terzo e ultimo partecipante è Gennaro, nato in Calabria ma “cittadino del mondo”. Lavora come direttore operativo vendite ed è molto legato alla regione di origine, dove sono presenti i suoi affetti nonché “i piatti più buoni della cucina italiana“. Da circa 15/20 anni vive fuori dall’Italia, ma è da sette anni che è a Manila, dove è arrivato per lavoro e ha conosciuto l’amore della sua vita. Il suo locale del cuore è il Ristorante Al Tavolo.

Little Big Italy 21 settembre, il regolamento

Come da tradizione, a Little Big Italy ciascuno dei tre concorrenti porta gli avversari e Panella nel ristorante con il quale hanno deciso di gareggiare. Una volta qui gustano un menù di tre portate: il piatto scelto dall’expat, il cavallo di battaglia del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni pasto gli sfidanti e il conduttore giudicano il pasto. Alla fine della puntata il ristorante con il punteggio più alto è il vincitore.